Découvrez le FCV 4 : l'outil polyvalent qui révolutionne le nettoyage des sols ! L'aspirateur laveur 3 en 1 doté de la fonction Xtra!Clean innovante aspire, nettoie et sèche sans effort les sols durs, les tapis et les liquides, et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi 4 modes de nettoyage : le mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control, le mode escalier de Stair!Assist intelligent, le mode sec ou le puissant mode Advanced!Power***. Défiez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie Hygienic!Spin ultime, avec jusqu'à 500 rotations de rouleaux par minute, garantit non seulement un résultat de balayage parfait, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour assurer une propreté hygiénique. Le puissant moteur BLDC et sa batterie endurante d'une autonomie de 45 minutes vous permettent de nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés sans interruption. Par ailleurs, son écran Vision!Clean de 3,2 pouces, ses fonctions Auto-start-stop et d'autonettoyage ainsi que son rouleau Pure!Roll lavable offrent un confort maximal, sans jamais entrer en contact avec la saleté.