Ontdek de FCV 4 – de alleskunner die de manier waarop u uw vloeren reinigt zal revolutioneren! De 3-in-1 dweilzuiger met innovatieve Xtra!Clean-functie zuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen zeer eenvoudig wordt, en u tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit vier reinigingsmodi – automatische modus met Dynamic!Control-vuilsensor, de slimme Stair!Assist-modus, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenharen of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolrotaties per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën**. De krachtige BLDC-motor en duurzame batterij met een looptijd tot 45 minuten reinigen tot 200 vierkante meter non-stop. Hij beschikt ook over een 3,2-inch Vision!Clean-display, een automatische start/stop-functie en een zelfreinigende functie, evenals een wasbare Pure!Roll-rol voor maximaal gemak – zonder ooit in contact te komen met vuil.