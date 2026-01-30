Stofzuiger met dweilfunctie FCV 4
Ontdek de FCV 4 – de 3-in-1 vloerreiniger die stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor u tot 50% tijd bespaart*. Met een batterijduur van 45 minuten reinigt hij non-stop tot 200 m².
Ontdek de FCV 4 – de alleskunner die de manier waarop u uw vloeren reinigt zal revolutioneren! De 3-in-1 dweilzuiger met innovatieve Xtra!Clean-functie zuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen zeer eenvoudig wordt, en u tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit vier reinigingsmodi – automatische modus met Dynamic!Control-vuilsensor, de slimme Stair!Assist-modus, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenharen of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolrotaties per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën**. De krachtige BLDC-motor en duurzame batterij met een looptijd tot 45 minuten reinigen tot 200 vierkante meter non-stop. Hij beschikt ook over een 3,2-inch Vision!Clean-display, een automatische start/stop-functie en een zelfreinigende functie, evenals een wasbare Pure!Roll-rol voor maximaal gemak – zonder ooit in contact te komen met vuil.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenHalveert de schoonmaaktijd en garandeert een perfect schoon resultaat!* Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie is vooraf stofzuigen niet meer nodig. Vier reinigingsmodi voor elk type vuil – zelfs hardnekkig vuil en grote morsingen zijn geen probleem. Past zich aan verschillende vloertypes aan voor een effectieve en grondige reiniging tot aan de rand – zelfs op tapijten en vloerkleden in de droge modus.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieBewezen verwijdering van 99% van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. De rol draait tot wel 500 omwentelingen per minuut voor een vlekkeloos dweilresultaat. Slim twee-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water, gescheiden van het vuile water.
Intelligent schoonmaken met Dynamic Control en Vision CleanIntelligente automodus met Dynamic!Control-vuilsensor past automatisch het zuigvermogen en de hoeveelheid water aan op basis van de vervuiling – voor maximale gebruiksduur. Belangrijke informatie, zoals resterende gebruikstijd of reinigingsmodus, altijd zichtbaar op het grote 3,2-inch Vision!Clean-display. Slimme tankniveau-indicatie met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als het vuilwatertankje niet geleegd wordt.
Slimme trap-assist schoonmaakstand en automatische Start-Stop
- Onderbrekingen tijdens het schoonmaken zijn geen probleem dankzij de auto-start/stopfunctie – altijd en overal.
- Maak moeiteloos trappen en smalle ruimtes schoon vanuit elke positie, zelfs onder een hoek van 90°, dankzij de Stair!Assist-modus met gedeactiveerde auto-start/stopfunctie.
Ultra krachtige Advanced Power-modus
- Verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met tweemaal het zuigvermogen en 20% meer waterverdeling dan in de automodus.
- Vloeren drogen razendsnel en zijn direct weer beloopbaar.
Krachtige BLDC-motor en efficiënte Comfort Cell batterij
- Moderne borstelloze motortechnologie voor een lange levensduur, hoge betrouwbaarheid en indrukwekkende zuig- en dweilprestaties op hoge snelheid.
- Maximale bewegingsvrijheid met een batterijduur tot 45 minuten – ideaal voor oppervlakken tot 200 m².
- Batterij kan tijdens onderhoud snel worden vervangen voor een langere levensduur van het product – goed voor zowel je portemonnee als het milieu.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertraps filtersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie dankzij het zeer efficiënte vlakfilter – vangt zelfs de kleinste stofdeeltjes in de lucht effectief op.
- Droge modus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|200
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|750
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|450
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|180
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Breedte van de rolborstel (mm)
|250
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|min. 2
|Batterij spanning (V)
|18
|Looptijd van de batterij (min)
|max. 45
|Laadtijd van de batterij (min)
|240
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|278 x 232 x 1130
* De Kärcher stofzuig-dweilen kunnen je schoonmaaktijd halveren, aangezien algemeen huishoudelijk vuil in één stap van de vloer verwijderd kan worden – stofzuigen vóór het dweilen is niet meer nodig. /
** Gebaseerd op tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met tweemaal het zuigvermogen en 20% meer watervolume in vergelijking met de automodus.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Automatische modus
- Trapmodus
- Powermodus
- Droogmodus
- Vulniveau-indicator voor schoonwatertank
- Vulniveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
- Handgreep
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Laagpolig tapijt
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
- Vloeistoffen
- Huisdierhaar
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FCV 4
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.