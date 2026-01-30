Découvrez le FCV 4 Dry : ce multitalent avec station de séchage Thermo!Dry révolutionne le nettoyage des sols ! Cet aspirateur laveur trois en un avec fonction Xtra!Clean innovante aspire, lave et sèche sans effort sur les sols durs, les tapis ou les moquettes, éliminant même les liquides, pour un gain de temps pouvant atteindre 50 %*. Choisissez parmi quatre modes de nettoyage – mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control, mode escalier Stair!Assist intelligent, mode sec et mode Advanced!Power*** – pour venir à bout de toutes les saletés comme la poussière, les poils d'animaux ou les taches tenaces. La puissante technologie Hygienic!Spin avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute assure non seulement un nettoyage parfait, mais élimine aussi jusqu'à 99 % des bactéries** pour une hygiène optimale. Le puissant moteur BLDC et sa batterie longue durée d'une autonomie de 45 minutes permettent de nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés sans interruption. En outre, l'afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces, la fonction Auto-start-stop, la fonction d'auto-nettoyage efficace, le séchage à l'air chaud Thermo!Dry et le rouleau Pure!Roll lavable assurent un confort maximal – sans contact avec la saleté.