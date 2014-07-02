Turbo meubelborstel

Handige, handgeleide zuidmond met een werkbreedte van 160 mm. De zuigmond heeft een roterende, luchtgeleide borstel die hardnekkig vuil kan verwijderen van het oppervlak. Hij reinigt kussens, zetels, sofa's, bedden, enz, en verwijdert dierenharen en kruimels in geen tijd - zelfs in de auto.