Turbo meubelborstel
Handige zuigmond met een roterende, luchtgeleide borstel. Reinigt stoffen meubels en oppervlakken uitermate grondig. Ideaal voor de verwijdering van dierenharen. Werkbreedte : 160 mm
Handige, handgeleide zuidmond met een werkbreedte van 160 mm. De zuigmond heeft een roterende, luchtgeleide borstel die hardnekkig vuil kan verwijderen van het oppervlak. Hij reinigt kussens, zetels, sofa's, bedden, enz, en verwijdert dierenharen en kruimels in geen tijd - zelfs in de auto.
Kenmerken en voordelen
Luchtaangedreven roterende borstels
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, dierenharen, stof,…
- Neemt efficient dierenharen op
- Neemt effectief vuil op van hoogpolige tapijten
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 165 x 67
Toepassingen
- Stoffen bekleding
- Wageninterieur
- Autozetels