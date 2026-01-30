Stofzuiger VC 3
De stille VC 3 stofzuiger met multicycloontechnologie en zonder filterzakken dankzij de transparante, wasbare afvalcontainer.
Met de compacte stofzuiger VC 3 zonder stofzak en mét multicycloontechnologie kunt u stofzuigen zonder filterzak. Hierdoor hoeft u geen dure filterzakken meer te kopen. U kunt ook in één oogopslag zien wanneer het doorzichtige vuilreservoir moet worden leeggemaakt. Bovendien produceert dit zakloze systeem geen onaangename geurtjes. Dankzij zijn compacte afmetingen is de VC 3 perfect voor een brede waaier aan toepassingen. Met de plintenzuigmond en de meubelborstel kan u zowel kleine spleetjes en gevoelige oppervlakken als harde vloeren en tapijten grondig schoonmaken. Het geluidsvermogensniveau van 76 db zorgt voor een aangename werking. Nog andere handige kenmerken van deze stofzuiger zijn de HEPA hygiënefilter, die op een betrouwbare manier het fijnste stof zoals pollen en allergieverwekkende deeltjes filtert, en de handige parkeerpositie.
Kenmerken en voordelen
Multi-cycloon technologieNiet nodig om steeds opnieuw filterzakken te vervangen Het vuilreservoir kan eenvoudig met water worden schoongemaakt.
HEPA 13 filterFiltert betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie-houdende deeltjes. Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving.
Afneembare vloerzuigmondOptie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Parkeerpositie
- Het toestel snel en veilig parkeren tijdens werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|700
|Inhoud vuilwatertank (l)
|0,9
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|388 x 269 x 334
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Telescopische zuigbuis, materiaal: metaal
- Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
- Vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Meubelborstel
Uitvoering
- Verwisselbare zuigmond (droog)
- Praktische parkeerstand
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Delicate oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen VC 3
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.