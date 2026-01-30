Met de compacte stofzuiger VC 3 zonder stofzak en mét multicycloontechnologie kunt u stofzuigen zonder filterzak. Hierdoor hoeft u geen dure filterzakken meer te kopen. U kunt ook in één oogopslag zien wanneer het doorzichtige vuilreservoir moet worden leeggemaakt. Bovendien produceert dit zakloze systeem geen onaangename geurtjes. Dankzij zijn compacte afmetingen is de VC 3 perfect voor een brede waaier aan toepassingen. Met de plintenzuigmond en de meubelborstel kan u zowel kleine spleetjes en gevoelige oppervlakken als harde vloeren en tapijten grondig schoonmaken. Het geluidsvermogensniveau van 76 db zorgt voor een aangename werking. Nog andere handige kenmerken van deze stofzuiger zijn de HEPA hygiënefilter, die op een betrouwbare manier het fijnste stof zoals pollen en allergieverwekkende deeltjes filtert, en de handige parkeerpositie.