Aspirateur VC 3
Plus besoin de changer et de racheter de sacs filtrants : grâce à l'aspirateur poussières VC 3 Premium à technologie multicyclonique et doté d'un bac à déchets transparent lavable.
L'aspirateur traineau compact VC 3 à technologie multicyclonique permet d'aspirer sans sac filtrant. Il n'est plus nécessaire de changer et de racheter de sacs filtrants. Son bac à déchets transparent permet par ailleurs de savoir instantanément à quel moment le vider. D'autre part, le système sans sac élimine les odeurs désagréables, ce qui ne fait pas seulement le bonheur des personnes souffrant d'allergies. Par sa taille compacte, le VC 3 se montre parfaitement polyvalent dans les appartements et les petites maisons. Il aspire en profondeur non seulement les sols durs et les moquettes, mais aussi les interstices étroits et les surfaces délicates grâce au suceur pour fentes et à la brosse plumeau. Parmi les autres équipements de l'aspirateur poussières, on trouve le filtre hygiénique HEPA intégré, qui retient de manière fiable les saletés les plus fines telles que le pollen et autres particules allergènes, ou encore la position de stationnement pratique.
Caractéristiques et avantages
Technologie multi-cyclonePlus besoin de remplacer le sac pour plus de simplicité et d'économies. Le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau.
Filtre HEPA 13Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres particules allèrgènes. L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.
Suceur de sol amoviblePossibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Position de stationnement
- Détachement rapide et en toute sécurité de l'appareil en cas d'interruption de la tâche.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|700
|Capacité du bac à déchets (l)
|0,9
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|76
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids emballage inclus (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 269 x 334
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Métal
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Suceur pour sol
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau
Équipement
- Suceur poussières commutable
- Position de stationnement pratique
- Enrouleur de câble automatique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Surfaces fragiles
Accessoires
Piéces détachées VC 3
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.