Stofzuiger VC 3 Plus
De VC 3 Plus stofzuiger zonder stofzak: met multi-cycloontechonologie, parketzuigmond en doorzichtig vuilreservoir.
Ontworpen voor tal van toepassingen in appartementen en kleinere huizen: de compacte VC 3 Plus stofzuiger met multi-cycloontechnologie. Dankzij deze stofzuiger zonder stofzak hoeft u niet langer de filterzakken te vervangen en dure reservezakken te kopen, omdat het vuil verzameld wordt in een doorzichte vuilcontainer. Het toestel is bovendien uitgerust met een parketzuigmond, die harde vloeren en tapijten efficiënt reinigt, en met een plintenzuigmond en een meubelborstel, die ook grondig reinigen in smalle spleten en op delicate vloeren . Uitstekend nieuws voor allergielijders : de VC 3 Plus is ook uitgerust met een HEPA hygiënefilter voor de betrouwbare filtering van het allerfijnste stof, zoals pollen en andere allergieverwekkende deeltjes. Deze stofzuiger kan ook uiterst snel en gemakkelijk worden opzij gezet in de handige parkeerstand als u het stofzuigen even onderbreekt.
Kenmerken en voordelen
Multi-cycloon technologieNiet nodig om steeds opnieuw filterzakken te vervangen Het vuilreservoir kan eenvoudig met water worden schoongemaakt.
HEPA 13 filterFiltert betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie-houdende deeltjes. Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving.
Afneembare vloerzuigmondOptie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Parkeerpositie
- Het toestel snel en veilig parkeren tijdens werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|700
|Inhoud vuilwatertank (l)
|0,9
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|388 x 269 x 334
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
- Plintenzuigmond
- Meubelborstel
- Parketzuigmond
Uitvoering
- Verwisselbare zuigmond (droog)
- Praktische parkeerstand
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Delicate oppervlakken
