Ontworpen voor tal van toepassingen in appartementen en kleinere huizen: de compacte VC 3 Plus stofzuiger met multi-cycloontechnologie. Dankzij deze stofzuiger zonder stofzak hoeft u niet langer de filterzakken te vervangen en dure reservezakken te kopen, omdat het vuil verzameld wordt in een doorzichte vuilcontainer. Het toestel is bovendien uitgerust met een parketzuigmond, die harde vloeren en tapijten efficiënt reinigt, en met een plintenzuigmond en een meubelborstel, die ook grondig reinigen in smalle spleten en op delicate vloeren . Uitstekend nieuws voor allergielijders : de VC 3 Plus is ook uitgerust met een HEPA hygiënefilter voor de betrouwbare filtering van het allerfijnste stof, zoals pollen en andere allergieverwekkende deeltjes. Deze stofzuiger kan ook uiterst snel en gemakkelijk worden opzij gezet in de handige parkeerstand als u het stofzuigen even onderbreekt.