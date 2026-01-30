Grâce à son bac à déchets transparent et à la technologie multi-cyclone, l'utilisation du VC3 Premium ne nécessite pas l'achat de sac filtrant. Il nettoie sans effort les planchers, les moquettes, sans perte de puissance d'aspiration et il est peu bruyant. Le VC3 est aussi performant dans les coins, bords et autres endroits difficiles d'accès. Avec son design épuré et sa petite taille, le VC3 s'intègre parfaitement dans votre habitation. Il est équipé du filtre HEPA 12 qui permet un taux minimum d'émission de poussière (convient parfaitement aux personnes souffrant d'allergies). Le bac à déchet se démonte et se lave facilement.