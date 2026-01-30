Aspirateur VC 3 Plus
VC 3, aspirtateur sans sac équipé de la technologie multi-cyclone et d'un bac à déchets transparent
Grâce à son bac à déchets transparent et à la technologie multi-cyclone, l'utilisation du VC3 Premium ne nécessite pas l'achat de sac filtrant. Il nettoie sans effort les planchers, les moquettes, sans perte de puissance d'aspiration et il est peu bruyant. Le VC3 est aussi performant dans les coins, bords et autres endroits difficiles d'accès. Avec son design épuré et sa petite taille, le VC3 s'intègre parfaitement dans votre habitation. Il est équipé du filtre HEPA 12 qui permet un taux minimum d'émission de poussière (convient parfaitement aux personnes souffrant d'allergies). Le bac à déchet se démonte et se lave facilement.
Caractéristiques et avantages
Technologie multi-cyclonePlus besoin de remplacer le sac pour plus de simplicité et d'économies. Le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau.
Filtre HEPA 13Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres particules allèrgènes. L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.
Suceur de sol amoviblePossibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Position de stationnement
- Détachement rapide et en toute sécurité de l'appareil en cas d'interruption de la tâche.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|700
|Capacité du bac à déchets (l)
|0,9
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|76
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids emballage inclus (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 269 x 334
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau
- Suceur parquet
Équipement
- Suceur poussières commutable
- Position de stationnement pratique
- Enrouleur de câble automatique
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Surfaces fragiles
Accessoires
Piéces détachées VC 3 Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.