Stofzuiger VC 2
Perfect voor een praktische reiniging van appartementen en huizen: de compacte en gebruiksvriendelijke VC 2 stofzuiger met stofzak.
De Kärcher VC 2 stofzuiger maakt indruk dankzij zijn hygiënisch en handig filtersysteem: Volle stofzakken kunnen handig worden wegggegooid zonder in contact te komen met het vuil. Deze compacte stofzuiger is uiterst geschikt om te gebruiken in appartementen of kleinere huizen. Ideaal voor een grondige reiniging van harde vloeren en tapijten, en met de plintenzuigmond en de meubelborstel kan u net zo makkelijk smalle spleten of delicate oppervlakken schoonmaken. Nóg een voordeel van de VC 2 is zijn HEPA hygiënefilter, die het kleinste vuil, zoals pollen of ander allergieverwekkend stof nog steeds betrouwbaar filtert. Met het geïntegreerde opbergvak voor de accessoires, de stroomkabel op het toestel en de handige parkeerpositie wordt deze stofzuiger nog gebruiksvriendelijker.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig te gebruiken filterzaksysteemGewoon weggooien. Geen contact met het vuil.
Opbergvak voor toebehorenAccessoires kunnen handig worden opgeborgen en georderd op het toestel. Hierdoor zijn de zuigmonden altijd binnen handbereik.
Afneembare vloerzuigmondOptie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Parkeerpositie
- Het toestel snel en veilig parkeren tijdens werkonderbrekingen.
HEPA 13 filter
- Filtert betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie-houdende deeltjes.
- Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|700
|Actieradius (m)
|7,5
|Capaciteit van de filterzak (l)
|2,8
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|435 x 288 x 249
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Telescopische zuigbuis, materiaal: metaal
- Filterzakken: Vlies
- Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
- Vloerzuigmond
- Plintenzuigmond
- Meubelborstel
Uitvoering
- Verwisselbare zuigmond (droog)
- Praktische parkeerstand
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Delicate oppervlakken
