De Kärcher VC 2 stofzuiger maakt indruk dankzij zijn hygiënisch en handig filtersysteem: Volle stofzakken kunnen handig worden wegggegooid zonder in contact te komen met het vuil. Deze compacte stofzuiger is uiterst geschikt om te gebruiken in appartementen of kleinere huizen. Ideaal voor een grondige reiniging van harde vloeren en tapijten, en met de plintenzuigmond en de meubelborstel kan u net zo makkelijk smalle spleten of delicate oppervlakken schoonmaken. Nóg een voordeel van de VC 2 is zijn HEPA hygiënefilter, die het kleinste vuil, zoals pollen of ander allergieverwekkend stof nog steeds betrouwbaar filtert. Met het geïntegreerde opbergvak voor de accessoires, de stroomkabel op het toestel en de handige parkeerpositie wordt deze stofzuiger nog gebruiksvriendelijker.