L'aspirateur VC2 de Kärcher combine performances de nettoyage et respect de l'environnement, le tout avec un design fonctionnel. L'appareil dispose d'un système de sac à poussière simple d'utilisation: vous pouvez facilement jeter vos sacs pleins sans entrer en contact avec la saleté. Vous ne perdrez plus vos accessoires grâce au rangement présent sur l'appareil. Avec sa taille compacte, le VC2 s'intègre parfaitement dans votre habitation. Il est équipé du filtre HEPA 12 qui permet un taux minimum d'émission de poussière (convient parfaitement aux personnes souffrant d'allergies). ll est peu bruyant, facile à utiliser, idéal pour le nettoyage en profondeur des sols et des moquettes, des coins et autres endroits difficiles à atteindre.