Aspirateur VC 2
VC 2, aspirateur traineau avec sac très efficace, élimine de grandes quantités de saleté. Convivial et simple à ranger.
L'aspirateur VC2 de Kärcher combine performances de nettoyage et respect de l'environnement, le tout avec un design fonctionnel. L'appareil dispose d'un système de sac à poussière simple d'utilisation: vous pouvez facilement jeter vos sacs pleins sans entrer en contact avec la saleté. Vous ne perdrez plus vos accessoires grâce au rangement présent sur l'appareil. Avec sa taille compacte, le VC2 s'intègre parfaitement dans votre habitation. Il est équipé du filtre HEPA 12 qui permet un taux minimum d'émission de poussière (convient parfaitement aux personnes souffrant d'allergies). ll est peu bruyant, facile à utiliser, idéal pour le nettoyage en profondeur des sols et des moquettes, des coins et autres endroits difficiles à atteindre.
Caractéristiques et avantages
Système de sac filtrant pratiqueFacile à mettre en œuvre. Pas de contact avec la saleté
Rangement pour les accessoiresLes accessoires se rangent de manière pratique dans l’appareil Cela signifie que les buses sont toujours à portée de main.
Suceur de sol amoviblePossibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Position de stationnement
- Détachement rapide et en toute sécurité de l'appareil en cas d'interruption de la tâche.
Filtre HEPA 13
- Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres particules allèrgènes.
- L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|700
|Rayon d'action (m)
|7,5
|Capacité du sac filtrant (l)
|2,8
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|76
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|76
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids sans accessoires (kg)
|5,1
|Poids emballage inclus (kg)
|8,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|435 x 288 x 249
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Métal
- Sac filtrant: Non tissé
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Suceur pour sol
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau
Équipement
- Suceur poussières commutable
- Position de stationnement pratique
- Enrouleur de câble automatique
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Surfaces fragiles
Accessoires
Piéces détachées VC 2
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.