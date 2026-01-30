Stofzuiger met waterfilter DS 6
De DS 6 stofzuiger met innovatieve waterfiltertechnologie die zowel verse- als gebruikte lucht levert die tot 99,95% wordt gezuiverd. Goed voor iedereen – niet alleen voor mensen met een allergie.
De DS 6 is een stofzuiger met waterfilter die niet alleen vloeren grondig reinigt, maar ook zorgt voor frissere lucht en gebruikte lucht waaruit tot 99,95% van het stof is verwijderd. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het gevoel in de kamer. In tegenstelling tot conventionele stofzuigers met filterzakken, vertrouwt de DS 6 stofzuiger met waterfilter op de natuurlijke kracht van water dat met hoge snelheid rond het filter wervelt. Het aangezogen vuil moet door dit wervelende water heen, waardoor het zeer efficiënt uit de lucht wordt gefilterd en in het water wordt opgesloten. Het resultaat is frisse, buitengewoon schone afvoerlucht.
Kenmerken en voordelen
Meervoudig filtersysteem, bestaande uit een innovatieve waterfilter, een uitwasbare tussenfilter, en een HEPA 13 filter (EN1822:1998)Filtert 99,95% van het stof uit de lucht. Zorgt voor een frisse en schone lucht en een aangename omgeving binnenshuis. Geschikt voor allergielijders.
Vervangbare waterfilterEenvoudig te vullen en schoon te maken.
Praktische parkeerstandSnelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen. Ruimtebesparende opberging.
Energie-efficiënte motor
- Stofzuigt even effectief als een 1400 Watt-stofzuiger
- Laag energieverbruik.
Automatisch kabeloprolmechanisme
- Snelle en handige oprolling van de elektrokabel
Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Alle toebehoren kan netjes en binnen handbereik worden opgeborgen in de voorziene opbergruimte voor toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|650
|Waterfilter (l)
|2
|Actieradius (m)
|10,2
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|532 x 289 x 344
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.1 m
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Verchroomd
- Verwisselbare zuigmond (droog)
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
- Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
- Motorbeschermingsfilter
Uitvoering
- Praktische parkeerstand
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Textieloppervlakken
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen DS 6
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.