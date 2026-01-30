Stofzuiger met waterfilter DS 6

De DS 6 stofzuiger met innovatieve waterfiltertechnologie die zowel verse- als gebruikte lucht levert die tot 99,95% wordt gezuiverd. Goed voor iedereen – niet alleen voor mensen met een allergie.

De DS 6 is een stofzuiger met waterfilter die niet alleen vloeren grondig reinigt, maar ook zorgt voor frissere lucht en gebruikte lucht waaruit tot 99,95% van het stof is verwijderd. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het gevoel in de kamer. In tegenstelling tot conventionele stofzuigers met filterzakken, vertrouwt de DS 6 stofzuiger met waterfilter op de natuurlijke kracht van water dat met hoge snelheid rond het filter wervelt. Het aangezogen vuil moet door dit wervelende water heen, waardoor het zeer efficiënt uit de lucht wordt gefilterd en in het water wordt opgesloten. Het resultaat is frisse, buitengewoon schone afvoerlucht.

Kenmerken en voordelen
Stofzuiger met waterfilter DS 6: Meervoudig filtersysteem, bestaande uit een innovatieve waterfilter, een uitwasbare tussenfilter, en een HEPA 13 filter (EN1822:1998)
Filtert 99,95% van het stof uit de lucht. Zorgt voor een frisse en schone lucht en een aangename omgeving binnenshuis. Geschikt voor allergielijders.
Stofzuiger met waterfilter DS 6: Vervangbare waterfilter
Eenvoudig te vullen en schoon te maken.
Stofzuiger met waterfilter DS 6: Praktische parkeerstand
Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen. Ruimtebesparende opberging.
Energie-efficiënte motor
  • Stofzuigt even effectief als een 1400 Watt-stofzuiger
  • Laag energieverbruik.
Automatisch kabeloprolmechanisme
  • Snelle en handige oprolling van de elektrokabel
Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
  • Alle toebehoren kan netjes en binnen handbereik worden opgeborgen in de voorziene opbergruimte voor toebehoren.
Specificaties

Technische gegevens

Max. vermogen (W) 650
Waterfilter (l) 2
Actieradius (m) 10,2
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 7,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 10,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 532 x 289 x 344

Inbegrepen bij levering

  • Lengte zuigslang: 2.1 m
  • Telescopische zuigbuis, materiaal: Verchroomd
  • Verwisselbare zuigmond (droog)
  • Plintenzuigmond
  • Bekledingszuigmond
  • Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
  • Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
  • Motorbeschermingsfilter

Uitvoering

  • Praktische parkeerstand
  • Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Stofzuiger met waterfilter DS 6
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Tapijten
  • Textieloppervlakken
  • Portalen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen DS 6

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.