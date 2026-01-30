De DS 6 is een stofzuiger met waterfilter die niet alleen vloeren grondig reinigt, maar ook zorgt voor frissere lucht en gebruikte lucht waaruit tot 99,95% van het stof is verwijderd. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het gevoel in de kamer. In tegenstelling tot conventionele stofzuigers met filterzakken, vertrouwt de DS 6 stofzuiger met waterfilter op de natuurlijke kracht van water dat met hoge snelheid rond het filter wervelt. Het aangezogen vuil moet door dit wervelende water heen, waardoor het zeer efficiënt uit de lucht wordt gefilterd en in het water wordt opgesloten. Het resultaat is frisse, buitengewoon schone afvoerlucht.