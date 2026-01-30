Le DS 6 est un aspirateur avec filtration par eau qui permet non seulement une aspiration efficace des sols, mais garantit par la même occasion un air rejeté plus frais et dépoussiéré à 99,95 %. Cela entraîne une atmosphère nettement plus agréable. À la différence d'un aspirateur poussières classique avec sac filtrant, l'aspirateur avec filtration par eau DS 6 exploite la force naturelle de l'eau pour générer un tourbillonnement rapide à l'intérieur du filtre. La saleté aspirée traverse ce tourbillon d'eau, ce qui a pour effet de la séparer de l'air avec une grande efficacité, puis elle reste capturée dans l'eau. Il en résulte un air rejeté frais et exceptionnellement propre.