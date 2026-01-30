Aspirateur avec filtration par eau DS 6
Aspirateur poussières avec technologie de filtre à eau innovante garantissant un air rejeté frais et propre à 99,95 %. Une bénédiction, pas seulement pour les personnes allergiques.
Le DS 6 est un aspirateur avec filtration par eau qui permet non seulement une aspiration efficace des sols, mais garantit par la même occasion un air rejeté plus frais et dépoussiéré à 99,95 %. Cela entraîne une atmosphère nettement plus agréable. À la différence d'un aspirateur poussières classique avec sac filtrant, l'aspirateur avec filtration par eau DS 6 exploite la force naturelle de l'eau pour générer un tourbillonnement rapide à l'intérieur du filtre. La saleté aspirée traverse ce tourbillon d'eau, ce qui a pour effet de la séparer de l'air avec une grande efficacité, puis elle reste capturée dans l'eau. Il en résulte un air rejeté frais et exceptionnellement propre.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration plusieurs niveaux, incluant l'innovant filtre à eau, un filtre intermédiaire lavable et un filtre HEPA 13 (EN1822:1998)Filtre 99,95% des particulies présentes dans l'air Restitut un air propre et frais pour un environnement agréable Recommandé pour les personnes alergiques
Filtre à eau amovibleFacile à remplir et à nettoyer
Position de stationnement pratiqueEn cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique. Gain de place lors du rangement.
Moteur au rendement optimisé
- Puissant comme un appareil de 1400 W
- Faible consommation d'énergie
Enrouleur de câble automatique
- Rangement rapide et pratique du câble électrique
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Les accessoires se rangent directement sur la machine et sont facilement accessibles
Spécifications
Données techniques
|Puissance absorbée (W)
|650
|Filtre à eau (l)
|2
|Rayon d'action (m)
|10,2
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,5
|Poids emballage inclus (kg)
|10,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|532 x 289 x 344
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.1 m
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Chromé
- Suceur poussières commutable
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Agent anti-mousse ”FoamStop”
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Position de stationnement pratique
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Accessoires
Détergents
Piéces détachées DS 6
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.