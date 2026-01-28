Stofzuiger met waterfilter DS 6 Plus

De DS 6 stofzuiger met innovatieve waterfiltertechnologie die zowel verse- als gebruikte lucht levert die tot 99,95% wordt gezuiverd. Goed voor iedereen – niet alleen voor mensen met een allergie.

De DS 6 Plus is een stofzuiger met waterfilter die niet alleen vloeren grondig reinigt, maar ook zorgt voor frissere lucht en gebruikte lucht die voor 99,95% is gezuiverd van stof. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het gevoel in de kamer. In tegenstelling tot conventionele stofzuigers met filterzakken, maakt de DS 6 Plus stofzuiger met waterfilter gebruik van de natuurlijke kracht van water dat met hoge snelheid rond het filter dwarrelt. Het aangezogen vuil moet door dit wervelende water heen, waardoor het zeer efficiënt uit de lucht wordt gefilterd en in het water wordt opgesloten. Het resultaat is frisse, buitengewoon schone afvoerlucht.

Kenmerken en voordelen
Stofzuiger met waterfilter DS 6 Plus: Meervoudig filtersysteem, bestaande uit een innovatieve waterfilter, een uitwasbare tussenfilter, en een HEPA 13 filter (EN1822:1998)
Filtert 99,95% van het stof uit de lucht. Zorgt voor een frisse en schone lucht en een aangename omgeving binnenshuis. Geschikt voor allergielijders.
Stofzuiger met waterfilter DS 6 Plus: Vervangbare waterfilter
Eenvoudig te vullen en schoon te maken.
Stofzuiger met waterfilter DS 6 Plus: Praktische parkeerstand
Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen. Ruimtebesparende opberging.
Energie-efficiënte motor
  • Stofzuigt even effectief als een 1400 Watt-stofzuiger
  • Laag energieverbruik.
Automatisch kabeloprolmechanisme
  • Snelle en handige oprolling van de elektrokabel
Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
  • Alle toebehoren kan netjes en binnen handbereik worden opgeborgen in de voorziene opbergruimte voor toebehoren.
Specificaties

Technische gegevens

Max. vermogen (W) 650
Waterfilter (l) 2
Actieradius (m) 10,2
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 7,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 11,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 532 x 289 x 344

Inbegrepen bij levering

  • Lengte zuigslang: 2.1 m
  • Telescopische zuigbuis, materiaal: Verchroomd
  • Verwisselbare zuigmond (droog)
  • Plintenzuigmond
  • Bekledingszuigmond
  • Type HEPA-filter: HEPA 13 filter
  • Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
  • Turbo-zuigmond
  • Motorbeschermingsfilter

Uitvoering

  • Praktische parkeerstand
  • Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Stofzuiger met waterfilter DS 6 Plus
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Tapijten
  • Textieloppervlakken
  • Portalen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Toebehoren
Reinigingsmiddel