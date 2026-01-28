De DS 6 Plus is een stofzuiger met waterfilter die niet alleen vloeren grondig reinigt, maar ook zorgt voor frissere lucht en gebruikte lucht die voor 99,95% is gezuiverd van stof. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het gevoel in de kamer. In tegenstelling tot conventionele stofzuigers met filterzakken, maakt de DS 6 Plus stofzuiger met waterfilter gebruik van de natuurlijke kracht van water dat met hoge snelheid rond het filter dwarrelt. Het aangezogen vuil moet door dit wervelende water heen, waardoor het zeer efficiënt uit de lucht wordt gefilterd en in het water wordt opgesloten. Het resultaat is frisse, buitengewoon schone afvoerlucht.