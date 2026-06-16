Borstelstrip onkruidverwijderaar WRE

Het is helemaal niet leuk om onkruid te zien ontspruiten op paden en muren. Maar het is des te leuker wanneer u deze ongewenste groei snel en moeiteloos kan verwijderen – met de onkruidverwijderaars WRE 4 Battery en de WRE 18-55 van Kärcher. Dankzij hun krachtige motor, hun hoge snelheid en vooral hun nylon borstelstrip, die zacht is voor de oppervlakken, maar toch uiterst efficiënt. Wanneer een borstelstrip versleten geraakt, kan hij in slechts enkele stappen en zonder enig gereedschap worden vervangen. En daarna kan u uw werk direct weer hervattten: snel en grondig groog mos en onkruid verwijderen in een werkhouding die uw rug helemaal niet belast.