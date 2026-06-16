Schouderband
Verlicht je lading met de comfortabele en ergonomische schouderriem, zodat je langdurig kunt werken zonder moe te worden. Past op veel van Kärcher's draadloze tuingereedschap.
Met de ergonomische schouderriem kun je langere tijd met Kärcher's accu-aangedreven tuingereedschap werken zonder de fysieke belasting te voelen. Het is comfortabel om te dragen en ontlast de gebruiker. Te gebruiken met onder andere de WRE onkruidverwijderaar, evenals ander accu-aangedreven tuingereedschap.
Kenmerken en voordelen
Schouderband met rubberen coating
- Voor een maximaal werkcomfort
Instelbare schouderband
- Aanpasbaar aan verschillende lichaamslengtes
Stoombeveiliging
- Wanneer het werktuig te hard trekt, wordt de band onafhankelijk geopend.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 60 x 50