Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613, 1l

Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 x 100 x 215
Toepassingen
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Kaders van ramen
  • Kunststof panelen