Sproei-extractiereiniger Puzzi 10/1 Edition
Puzzi 10/1 Edition met vloerzuigmond/bekledingszuigmond voor reiniging van kleine oppervlakken tapijt en bekleding, met sproei-extractie. Plintenzuigmond en extra detergent inbegrepen.
De Puzzi 10/1 Edition met bekledingszuigmond en vloerzuigmond is uitermate geschikt voor hygiënisch en effectief reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken. Met een sproeidruk van 1 bar maakt de sproei-/extractiemachine textieloppervlakken zacht en grondig schoon. De resultaten zijn indrukwekkend, met name bij de reiniging van tapijten en bekleding. Dankzij de smalle vloerzuigmond is de machine zeer geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Met de flexibele zuigstrips kunnen ruimtes met veel hoeken eenvoudig worden gereinigd. De sproei-/extractiemachine is uitgerust met een geïntegreerde kabelhaak en een houder voor de handgreep met handsproeier en zuigbuis.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaam.Efficiënte pomp met een lange levensduur. Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties. Robuust ontwerp en bumper beschermen de machine tegen stoten en klappen.
Uitgebreide set met accessoires voor tapijtreiniging.Flexibele zuigmond voor een optimale zuighoek en ultieme droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigbuis. Ergonomische tweehandige grip voor extra gebruikerscomfort.
Handige bekledingszuigmond
- Eenvoudige maar grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels.
- Perfect voor voertuiginterieur reiniging
- 110 millimeter brede zuigmond voor plaatsing in de sproei-/zuigmond.
Robuuste, lange kierenzuiger
- Ideaal voor het reinigen van bekleding en auto-interieurs.
- Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen: kieren, spleten en hoeken.
- Praktische lengte van 253 mm.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
- 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° stuurrollen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
- Praktisch en beschermt de kabels.
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Geïntegreerde opbergruimte voor de bekledingszuigmond en de tapijtzuigmond
- Dankzij het clipontwerp is het bekledingsmondstuk altijd binnen handbereik.
- Geïntegreerde houder voor de zuigbuis met een vloerzuigmond in de draaggreep.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|20 - 25
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|10 / 9
|Vermogen turbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|40
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|709 x 322 x 438
Inbegrepen bij levering
- Bekledingszuigmond
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 48 Stuk(s)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabelhaak
- Vloerzuigmond: 240 mm
- Plintenzuigmond
- Spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/zuigslang
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
- Spuitmondstuk: Bekledingszuigmond, blauw
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor de tussenreiniging en gerichte vlekverwijdering op tapijten
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van beklede autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
- Voor het reinigen van bekleding en textiele oppervlakken in hygiënisch gevoelige ruimtes.
- Voor de vezeldiepe reiniging van tapijten en textiele vloerbedekkingen.