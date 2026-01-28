De Puzzi 10/1 Edition met bekledingszuigmond en vloerzuigmond is uitermate geschikt voor hygiënisch en effectief reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken. Met een sproeidruk van 1 bar maakt de sproei-/extractiemachine textieloppervlakken zacht en grondig schoon. De resultaten zijn indrukwekkend, met name bij de reiniging van tapijten en bekleding. Dankzij de smalle vloerzuigmond is de machine zeer geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Met de flexibele zuigstrips kunnen ruimtes met veel hoeken eenvoudig worden gereinigd. De sproei-/extractiemachine is uitgerust met een geïntegreerde kabelhaak en een houder voor de handgreep met handsproeier en zuigbuis.