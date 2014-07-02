Droogijsreiniger IB 15/120

De Ice Blaster IB 15/120 is krachtig, robuust en uiterst betrouwbaar. De intelligente, gedetailleerde oplossingen zoals de houder voor de koffer, het legen van het ijs, de bevestigingsbeugel en de opbergvakken dragen ook bij aan zijn positieve totaalindruk, verhogen het gebruikscomfort en maken de droogijsreiniging nog aangenamer. En technisch gezien ligt de oplossing in het detail. Daarom hebben we de luchtstroom in de machine, de slang, het spuitpistool en het mondstuk aanzienlijk verbeterd. Het resultaat: uitstekende reinigingsprestaties. Ondanks zijn grootte is de IB 15/120 zeer mobiel en kan hij gemakkelijk door één persoon worden gedragen, bijvoorbeeld over trappen. Kortom: droogijsstralen op zijn best!