Droogijsreiniger IB 15/120
De IB 15/120 droogijsreiniger is één van de krachtigste machines op de markt. Hij blinkt uit door zijn robuustheid, zijn zeer betrouwbare technologie en de beste resultaten op vlak van droogijsreiniging.
De Ice Blaster IB 15/120 is krachtig, robuust en uiterst betrouwbaar. De intelligente, gedetailleerde oplossingen zoals de houder voor de koffer, het legen van het ijs, de bevestigingsbeugel en de opbergvakken dragen ook bij aan zijn positieve totaalindruk, verhogen het gebruikscomfort en maken de droogijsreiniging nog aangenamer. En technisch gezien ligt de oplossing in het detail. Daarom hebben we de luchtstroom in de machine, de slang, het spuitpistool en het mondstuk aanzienlijk verbeterd. Het resultaat: uitstekende reinigingsprestaties. Ondanks zijn grootte is de IB 15/120 zeer mobiel en kan hij gemakkelijk door één persoon worden gedragen, bijvoorbeeld over trappen. Kortom: droogijsstralen op zijn best!
Kenmerken en voordelen
Houder voor sproeierkofferStraalsproeiers en werktuigen bevinden zich steeds binnen handbereik in de machine. De sproeierkoffer is beschermd tegen verontreinigingen aan de zijkant van het apparaat aangebracht.
Grootste mobiliteitOptimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren. Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.
Automatische lediging van het resterende droogijsDe restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest. De machine bevriest niet.
Droogijsreservoir van met glasvezelversterkte kunststof
- Optimale isolatie van het droogijs.
- Geen vorming van condenswater.
- Machine bevriest niet.
Efficiënte ventilatie in het apparaat
- Het droogijs wordt van het apparaat naar de sproeier getransporteerd zonder enige schade.
- Maximale reinigingscapaciteit bij de sproeier.
Geïntegreerd oprolmechanisme aardingskabel
- Eenvoudig aarden van het gestraalde voorwerp.
- Beveiliging tegen vonkoverslag van de gebruiker op het voorwerp.
- Verbetering van het straalcomfort.
Geïntegreerde olie- en waterafscheiders
- Het apparaat bevriest niet.
Geraffineerde pistoolhouder
- Het pistool is altijd perfect opgeborgen.
- Ideale positionering (bv. voor het wisselen van de sproeiers).
Geïntegreerd opbergvak voor sproeiers en werktuigen
- Altijd alles binnen handbereik - direct aan het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (kW)
|0,6
|Persluchtaansluiting
|Klauwkoppeling (DIN 3238)
|Behuizing / frame
|Roestvrij staal (1.4301)
|Kabellengte (m)
|7
|Luchtdruk (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Luchtkwaliteit
|Droog & olievrij
|Luchtstroom (m³/min)
|2 - 12
|Geluidsniveau (dB(A))
|125
|Capaciteit droogijs (kg)
|40
|Droogijspellets (diameter) (mm)
|3
|Droogijs verbruik (kg/u)
|30 - 120
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|91
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|101,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Inbegrepen bij levering
- Sproeierkoffer met schuimplastic inzetstuk
- Siliconevet voor sproeierdraden
- Vlakstraalsproeier
- Vlakstraalsproeier inzetstuk: 8 mm
- Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
- Rondstraalsproeier, XL, lang
- Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitpistool (ergonomisch en veilig)
Uitvoering
- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool
- Elektronisch controlesysteem
- Incl. oprolmechanisme aardingskabel
- Olie- en waterafscheider
Videos
Toepassingen
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Braam verwijderen van plastieken onderdelen
- Reiniging van smeedgereedschap
- Reinigen van vulsystemen en menginstallaties
- Reiniging van transport- en bedieningssystemen.
- Reiniging van ovens
- Reiniging van drukpersen en hun omgeving
- Reiniging van houtverwerkingsmachines
- Reiniging van generatoren, turbines, schakelkasten en warmtewisselaars