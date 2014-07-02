Nettoyeur cryogénique IB 15/120
Le nettoyeur cryogénique IB 15/120 permet un nettoyage sans eau, sans détergent et sans résidus. Ce nettoyeur élimine parfaitement les agents de démoulage, les résidus de silicone…
L’efficacité du nettoyage par cryogénie repose sur 3 facteurs principaux. Premier facteur, le nettoyage par l’énergie mécanique : les cristaux de glace arrivent sur la surface de l’objet à nettoyer. Second facteur, le nettoyage par l’énergie thermique : le refroidissement brusque de la couche de saletés sous l’effet des cristaux de glace provoque un choc thermique et de petites fissures. Troisième facteur, le nettoyage par sublimation : les cristaux de glace pénètrent dans les fissures provoquées dans la couche de saleté et y explosent. Le passage de l’état solide à l’état gazeux provoque l’enlèvement de la couche souillée. De cette façon, le nettoyage par cryogénie ne nécessite pas de démontage de machines et permet donc de réduire le temps d’immobilisation. Ce principe de nettoyage n’use pas les supports.
Caractéristiques et avantages
Coffret à buses pratiqueBuses et outils toujours à portée de main sur la machine. Le coffret à buses est protégé contre l’encrassement et se trouve sur le côté de la machine.
Mobilité maximaleLa machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés. Les poignées situées à l’avant et à l’arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d’escaliers.
Évacuation automatique du fer résiduelL'évacuation du réservoir du fer résiduel par pression sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé. La machine ne gèle pas
Conteneurs à glace carbonique en plastique renforcé à la fibre de verre
- Isolation optimale de la glace.
- Aucune formation d'eau de condensation.
- Aucun gel de la machine.
Conduit d'air efficace dans l'appareil
- La glace carbonique est transportée sans dommage de l'appareil à la buse.
- Haut rendement de nettoyage sur la buse.
Enrouleur de câble de mise à la terre intégré
- Mise à la terre aisée de l'objet de pulvérisation.
- Protection de l'utilisateur contre les arcs sur l'objet.
- Amélioration du confort de pulvérisation.
Séparateur d'huile et d'eau intégré
- Ne pas congeler l'appareil.
Support du pistolet raffiné
- Le pistolet est toujours parfaitement rangé.
- Position idéale (ex: pour changer les buses)
Compartiment intégré pour les buses et les outils
- Tout est à portée de main, directement sur l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|0,6
|Raccord d'air comprimé
|Accouplement à griffes (DIN 3238)
|Boîtier/cadre
|Acier inoxydable (1.4301)
|Longueur du câble (m)
|7
|Pression d'air (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Qualité de l'air
|Sec et exempt d'huile
|Débit d'air (m³/min)
|2 - 12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|125
|Contenance en neige carbonique (kg)
|40
|Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm)
|3
|Consommation de neige carbonique (kg/h)
|30 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|220 - 240
|Poids sans accessoires (kg)
|91
|Poids (avec accessoire) (kg)
|101,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Inclus dans la livraison
- Coffret à buse avec garniture en mousse
- Graisse pour filetage de buse
- Buse à jet plat
- Insert de buse à jet plat: 8 mm
- Clé plate (pour changement de buses): 2 Pièce(s)
- Buse à jet crayon, XL, longue
- Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide
- Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)
Équipement
- Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet
- Commande électronique
- Kit de mise à la terre incl.
- Séparateur d'huile et d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Ébavurage des particules de matière plastique
- Nettoyage des outils de forge
- Nettoyage des systèmes de remplissage et de mélange de plantes
- Nettoyage des convoyeurs, transports et systèmes de manutention
- Nettoyage des fours
- Nettoyage des défourneuses et de leur périphérie
- Nettoyage des machines pour l'usinage du bois
- Nettoyage des générateurs, turbines, armoires de commande et échangeurs thermiques