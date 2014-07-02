Droogijsreiniger IB 7/40 Adv
De Ice Blaster IB 7/40 Advanced heeft een straalpistool met geïntegreerde afstandsbediening en garandeert ook de beste resultaten bij droogijsreiniging bij lage luchtdruk.
Kärchers originele droogijsreiniger, de IB 15/80, is ontwikkeld voor de hoogstaande reiniging en restauratie van heel wat verschillende voorwerpen en oppervlaktes. De nieuwe, lichtere en meer compacte IB 7/40 biedt heel wat van de voordelen van het grotere apparaat, maar heeft een veel kleinere persluchttoevoer nodig, wat het apparaat ideaal maakt voor persluchtsystemen binnen. De droogijsreinigingstechnologie van Kärcher is een niet-agressieve, maar grondige manier om gereedschap, mallen, oppervlaktes en machines te reinigen met een minimum aan voorbereidings- en stilstandtijden. De droogijspellets worden in een persluchtstroom geïnjecteerd, versneld tot snelheden boven 150 m/s en op het te reinigen oppervlak afgevuurd. De plotse afkoeling van het oppervlak veroorzaakt een thermische schok en zorgt voor barstjes in de bovenlaag. Het droogijs dringt in deze barstjes binnen, maakt het vuil los van het oppervlak, vervliegt in de atmosfeer als CO-gas en laat enkel het vuil achter. Droogijsreiniging maakt geen gebruik van chemische stoffen, produceert geen afvalwater, is milieuvriendelijk en kan worden gebruikt op plaatsen waar reinigen met water verboden of lastig is.
Kenmerken en voordelen
Overzichtelijk displayGemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote knoppen en elektronische besturing.
Automatische lediging van het resterende droogijsDe restijslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest.
Geïntegreerde olie- en waterafscheidersHet apparaat bevriest niet.
Geïntegreerd oprolmechanisme aardingskabel
- Eenvoudig aarden van het gestraalde voorwerp.
- Beveiliging tegen vonkoverslag van de gebruiker op het voorwerp.
- Verbetering van het straalcomfort.
Efficiënte ventilatie in het apparaat
- Het droogijs wordt van het apparaat naar de sproeier getransporteerd zonder enige schade.
- Maximale reinigingscapaciteit bij de sproeier.
Grootste mobiliteit
- Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te kunnen manoeuvreren.
- Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat om gemakkelijk over traptreden te rijden.
Droogijsreservoir van met glasvezelversterkte kunststof
- Optimale isolatie van het droogijs.
- Geen vorming van condenswater.
- Machine bevriest niet.
Geraffineerde pistoolhouder
- Het pistool is altijd perfect opgeborgen.
- Ideale positie (bv. om de sproeier te vervangen).
Geïntegreerd opbergvak voor sproeiers en werktuigen
- Altijd alles binnen handbereik - direct aan het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (kW)
|0,6
|Persluchtaansluiting
|Klauwkoppeling (DIN 3238)
|Behuizing / frame
|Roestvrij staal (1.4301)
|Kabellengte (m)
|7
|Luchtdruk (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Luchtkwaliteit
|Droog & olievrij
|Luchtstroom (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|99
|Capaciteit droogijs (kg)
|15
|Droogijspellets (diameter) (mm)
|3
|Droogijs verbruik (kg/u)
|15 - 50
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|78
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|81,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|768 x 510 x 1096
Inbegrepen bij levering
- Siliconevet voor sproeierdraden
- Vlakstraalsproeier
- Sleutel (voor sproeierwissel): 2 Stuk(s)
- Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitpistool (ergonomisch en veilig)
- Gereedschapstas
Uitvoering
- Hoeveelheid droogijs is direct instelbaar op het pistool
- Luchtdruk direct regelbaar op het pistool
- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool
- Elektronisch controlesysteem
- Incl. oprolmechanisme aardingskabel
- Olie- en waterafscheider
Videos
Toepassingen
- Reiniging van mallen en gietgereedschappen
- Braam verwijderen van plastieken onderdelen
- Reiniging van smeedgereedschap
- Reiniging van bottelarijen en mengsystemen
- Reiniging van transportbanden, transport- en handlingsystemen
- Reiniging van ovens
- Reiniging van drukpersen en hun omgeving
- Reiniging van houtverwerkingsmachines
- Reiniging van generatoren, turbines, schakelkasten en warmtewisselaars