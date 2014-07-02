Nettoyeur cryogénique IB 7/40 Advanced
Le Ice Blaster IB 7/40 Avanced dispose d'un pistolet de pulvérisation muni d'une télécommande et garantit les meilleurs résultats de nettoyage cryogénique, même avec une faible pression d'air.
Une conception élaborée, de nombreux détails bien pensés, une grande longévité et une performance élevée caractérisent le Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Ce nettoyeur cryogénique de dernière génération, prévu pour une utilisation continue exigeante, est parfaitement équipé. Il dispose ainsi en série d'un enrouleur de câble de mise à la terre intégré, d'un système de vidange de la neige carbonique résiduelle évitant le gel de l'appareil après usage, ainsi que d'un séparateur d'huile et d'eau pour un fonctionnement fiable. La circulation de l'air optimisée garantit de très bons résultats même en cas de faibles pression et alimentation d'air (max. 3,5 m³/min) tout en réduisant au minimum le niveau sonore en fonctionnement. Pour assurer un confort d'utilisation élevé, le pistolet de pulvérisation est muni d'une télécommande pour régler les paramètres de travail, des boutons permettent un réglage sans à-coups de la pression de pulvérisation et du débit de neige carbonique (coupure possible au besoin) et un écran lisible affiche tous les paramètres. En outre, des statistiques comme la durée d'utilisation, la consommation de neige carbonique, en moyenne par heure ou totale, sont consultables.
Caractéristiques et avantages
Affichage lisibleLecture facile des valeurs réglées ; utilisation simple grâce aux grandes touches et à la commande électronique.
Évacuation automatique du fer résiduelL'évacuation du réservoir du fer résiduel par pression sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé.
Séparateur d'huile et d'eau intégréNe pas congeler l'appareil.
Enrouleur de câble de mise à la terre intégré
- Mise à la terre aisée de l'objet de pulvérisation.
- Protection de l'utilisateur contre les arcs sur l'objet.
- Amélioration du confort de pulvérisation.
Conduit d'air efficace dans l'appareil
- La glace carbonique est transportée sans dommage de l'appareil à la buse.
- Haut rendement de nettoyage sur la buse.
Mobilité maximale
- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés.
- Les poignées situées à l’avant et à l’arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d’escaliers.
Conteneurs à glace carbonique en plastique renforcé à la fibre de verre
- Isolation optimale de la glace.
- Aucune formation d'eau de condensation.
- Aucun gel de la machine.
Support du pistolet raffiné
- Le pistolet est toujours parfaitement rangé.
- Position idéale (par ex. pour changer les buses).
Compartiment intégré pour les buses et les outils
- Tout est à portée de main, directement sur l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|0,6
|Raccord d'air comprimé
|Accouplement à griffes (DIN 3238)
|Boîtier/cadre
|Acier inoxydable (1.4301)
|Longueur du câble (m)
|7
|Pression d'air (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Qualité de l'air
|Sec et exempt d'huile
|Débit d'air (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|99
|Contenance en neige carbonique (kg)
|15
|Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm)
|3
|Consommation de neige carbonique (kg/h)
|15 - 50
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|220 - 240
|Poids sans accessoires (kg)
|78
|Poids (avec accessoire) (kg)
|81,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|768 x 510 x 1096
Inclus dans la livraison
- Graisse pour filetage de buse
- Buse à jet plat
- Clé plate (pour changement de buses): 2 Pièce(s)
- Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide
- Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)
- Sac à outils
Équipement
- Réglage de la quantité de glace directement sur le pistolet de pulvérisation
- Réglage de la pression atmosphérique directement sur le pistolet de pulvérisation
- Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet
- Commande électronique
- Kit de mise à la terre incl.
- Séparateur d'huile et d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Ébavurage des particules de matière plastique
- Nettoyage des outils de forge
- Nettoyage des systèmes de remplissage et de mélange
- Nettoyage des systèmes de transport et de manutention
- Nettoyage des fours
- Nettoyage des défourneuses et de leur périphérie
- Nettoyage des machines pour l'usinage du bois
- Nettoyage des générateurs, turbines, armoires de commande et échangeurs thermiques