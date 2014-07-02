Droogijsreiniger IB 7/40 Classic

De IB 7/40 Classic: de KÄRCHER droogijsreiniger heeft een indrukwekkende reinigingskracht. Alle gebruikte onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit. De weldoordachte meettechnologie garandeert een betrouwbare droogijsreiniging zonder ijsafzetting op de machine. De KÄRCHER droogijsreinigers zijn ontworpen voor een ononderbroken gebruik. Ze hebben hun betrouwbaarheid reeds bewezen in verscheidene tests, waaronder veldtests en duurzaamheidstests. De luchtstroom van de IB 7/40 Classic is verbeterd zodat de beschikbare perslucht doorheen de machine wordt geleid naar de sproeier met een minimaal verlies. Hierdoor kunnen uitstekende reinigingsresultaten worden behaald met de IB 7/40 Classic, zelfs onder lage druk en een laag verbruik van perslucht (max. 3.5 m³/min). Nog een voordeel van dit spaarzaam gebruik van de bronnen is het lage geluidsniveau. Met een luchtdruk van 5 bar is het geluidsniveau ongeveer 80 dB(A). De IB 7/40 Classic is uitgerust met een restijslegingseenheid. Op deze manier kan het restijs worden verwijderd uit het reservoir met één druk op de knop na afoop van het werk. Dit voorkomt dat de machine bevriest. De nieuwe droogijsreiniger is ook uitgerust met een geïntegreerde olie-en waterafscheider. Dit garandeert een betrouwbare werking. De luchtdruk en de droogijscapaciteit kunnen traploos worden aangepast met de knoppen. De ingestelde waarden worden afgebeeld op een display. Daarenboven kunnen statistische waarden worden opgeroepen zoals bedrijfsuren, droogijsverbruik per uur en totaal droogijsverbruik. De controle van de droogijslevering en de luchtdruk kan worden geblokkeerd met een sleutel. DROOGIJSREINIGING: de Kärcher droogijsreinigingstechnologie is een niet-agressieve maar toch grondige reinigingsmethode voor gereedschap, gietvormen, oppervlaktes en machines met een mimimum aan uitrusting en stilstandtijden. Bij dit proces worden kleine droogijspellets, gemaakt uit bevroren kooldioxide aan een temperatuur van -79 °C, in de perslucht geïnjecteerd en versneld. Wanneer de pellets het te reinigen oppervlak raken, wordt dit plots afgekoeld. Als gevolg van dit verschil in temperatuur, begint de laag van vervuiling te barsten en open te breken, waardoor de pellets de onstane scheuren binnendringen en onmiddellijk sublimeren. Hierdoor wordt de vervuiling van het oppervlak weggeblazen. De reinigingsactie van dit process is gebaseerd op de kinetische energie van de pellets, het openbreken en loskomen van de vervuiling alsook op de explosieve sublimatie van het straalmedium. Door de geringe hardheid van de droogijspellets blijft de slijtage van het oppervlak uitzonderlijk laag. Zoals bij andere straalprocessen, is droogijsreiniging ook geschikt voor het behandelen van complexe oppervlaktes zoals bij drukpersen of andere machines.