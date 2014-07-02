Nettoyeur cryogénique IB 7/40 Classic
Grâce à une circulation des fluides optimisée, le Ice Blaster IB 7/40 se distingue par ses excellents résultats de nettoyage cryogénique même avec une faible pression d'air. Appareil compact.
Le Ice Blaster IB 7/40 Classic est un nettoyeur cryogénique puissant idéal pour un usage quotidien exigeant, confortable et sûr d'utilisation, d'une manipulation facile et d'une grande fiabilité. Tous ses composants et les technologies employées répondent aux plus hautes exigences de qualité. Ainsi, par exemple, le gel de la machine est évité grâce à un système de dosage élaboré pendant la pulvérisation, et un écoulement de l'air optimisé garantit les meilleurs résultats même en cas de pression et l'alimentation en air relativement faibles, tout en maintenant un niveau sonore assez bas. La pression de pulvérisation et le débit de neige carbonique sont réglables sans à-coups à l'aide d'un bouton, et peuvent aussi être coupés par un interrupteur à clé. Un séparateur d'huile et d'eau intégré ainsi qu'un système de vidange de la neige carbonique résiduelle actionnable par pression sur un bouton font partie des équipements de série. Un écran lisible permet d'afficher facilement tous les paramètres de fonctionnement ainsi que des statistiques comme la durée d'utilisation et la consommation de neige carbonique, en moyenne par heure ou totale
Caractéristiques et avantages
Affichage lisibleLecture facile des valeurs réglées ; utilisation simple grâce aux grandes touches et à la commande électronique.
Évacuation automatique du fer résiduelL'évacuation du réservoir du fer résiduel par pression sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé.
Séparateur d'huile et d'eau intégréNe pas congeler l'appareil.
Support du pistolet raffiné
- Le pistolet est toujours parfaitement rangé.
- Position idéale (par ex. pour changer les buses).
Mobilité maximale
- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés.
Conduit d'air efficace dans l'appareil
- La glace carbonique est transportée sans dommage de l'appareil à la buse.
- Haut rendement de nettoyage sur la buse.
Compartiment intégré pour les buses et les outils
- Tout est à portée de main, directement sur l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|0,6
|Raccord d'air comprimé
|Accouplement à griffes (DIN 3238)
|Boîtier/cadre
|Acier inoxydable (1.4301)
|Longueur du câble (m)
|7
|Pression d'air (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Qualité de l'air
|Sec et exempt d'huile
|Débit d'air (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|99
|Contenance en neige carbonique (kg)
|15
|Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm)
|3
|Consommation de neige carbonique (kg/h)
|15 - 50
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|220 - 240
|Poids sans accessoires (kg)
|93
|Poids (avec accessoire) (kg)
|75
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|768 x 510 x 1096
Inclus dans la livraison
- Graisse pour filetage de buse
- Buse à jet plat
- Clé plate (pour changement de buses): 2 Pièce(s)
- Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide
- Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)
- Sac à outils
Équipement
- Commande électronique
- Séparateur d'huile et d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Ébavurage des particules de matière plastique
- Nettoyage des outils de forge
- Nettoyage des systèmes de remplissage et de mélange
- Nettoyage des systèmes de transport et de manutention
- Nettoyage des fours
- Nettoyage des défourneuses et de leur périphérie
- Nettoyage des machines pour l'usinage du bois
- Nettoyage des générateurs, turbines, armoires de commande et échangeurs thermiques