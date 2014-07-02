Nettoyeur cryogénique IB 7/40 Classic

Le Ice Blaster IB 7/40 Classic est un nettoyeur cryogénique puissant idéal pour un usage quotidien exigeant, confortable et sûr d'utilisation, d'une manipulation facile et d'une grande fiabilité. Tous ses composants et les technologies employées répondent aux plus hautes exigences de qualité. Ainsi, par exemple, le gel de la machine est évité grâce à un système de dosage élaboré pendant la pulvérisation, et un écoulement de l'air optimisé garantit les meilleurs résultats même en cas de pression et l'alimentation en air relativement faibles, tout en maintenant un niveau sonore assez bas. La pression de pulvérisation et le débit de neige carbonique sont réglables sans à-coups à l'aide d'un bouton, et peuvent aussi être coupés par un interrupteur à clé. Un séparateur d'huile et d'eau intégré ainsi qu'un système de vidange de la neige carbonique résiduelle actionnable par pression sur un bouton font partie des équipements de série. Un écran lisible permet d'afficher facilement tous les paramètres de fonctionnement ainsi que des statistiques comme la durée d'utilisation et la consommation de neige carbonique, en moyenne par heure ou totale