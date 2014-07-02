Kärcher stelt de Tact² voor – zijn nieuwe topmodel van een professionele stof- en waterzuiger. Deze uitbreiding van de populaire reeks met Tact-systeem biedt de hoogste productiviteit ooit, dankzij zijn volautomatische filterreiniging. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht en dankzij de langere levensduur van de filter hoeft u deze zelden nog te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijn stof opzuigen, maar ook vuil, puin en water aankunnen. Dankzij de verschillende opties in deze reeks stofzuigers vormen deze apparaten de ideale oplossing, ongeacht de toepassing en overal waar een constant hoge zuigkracht nodig is – zowel op bouwplaatsen, in de voedingsmiddelenindustrie, in de automobielsector als de industrie in het algemeen.