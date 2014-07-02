Nat-en droogzuiger NT 65/2 Tact²
Kärcher Tact²-systemen: mobiel, krachtig, robuust en veelzijdig. NT 65/2 Tact² met antistatisch systeem zuigt moeiteloos grote hoeveelheden fijn stof op.
Kärcher stelt de Tact² voor – zijn nieuwe topmodel van een professionele stof- en waterzuiger. Deze uitbreiding van de populaire reeks met Tact-systeem biedt de hoogste productiviteit ooit, dankzij zijn volautomatische filterreiniging. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht en dankzij de langere levensduur van de filter hoeft u deze zelden nog te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijn stof opzuigen, maar ook vuil, puin en water aankunnen. Dankzij de verschillende opties in deze reeks stofzuigers vormen deze apparaten de ideale oplossing, ongeacht de toepassing en overal waar een constant hoge zuigkracht nodig is – zowel op bouwplaatsen, in de voedingsmiddelenindustrie, in de automobielsector als de industrie in het algemeen.
Kenmerken en voordelen
Gewoon ernaartoe en weer wegEen verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.
Intelligent opbergvak voor toebehorenZo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²De vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden. Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog. Meer dan 1.000 kg fijn stof van de categorie A kan worden opgezogen, zonder zelfs een filter te moeten vervangen.
Veilig en binnen handbereik
- Gereedschap kan worden opgeborgen in de handige opbergruimte aan boord, zoals kleine onderdelen en flessen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|65
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|24,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|31,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|575 x 490 x 880
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Bocht: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
