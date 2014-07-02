Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact²
Mobilité et puissance élevées, durabilité, robustesse et de nombreux équipements pratiques font des aspirateurs Kärcher Tact² des spécialistes reconnus aussi bien que des tout-terrain. En outre, le NT 65/2 Tact ² dispose de série d'un équipement antistatique complet. Un aspect qui facilite considérablement le travail dans tous les lieux où d'importantes quantités de poussières fines doivent être éliminées régulièrement.
Kärcher présente Tact², le nouveau haut de gamme des aspirateurs eau et poussières professionnels. Le perfectionnement technique du système Tact éprouvé pour le décolmatage du filtre permet une productivité accrue. Puissance d'aspiration élevée et constante assurée par deux moteurs et longue durée de filtration pour un travail sans interruption sans avoir à penser à changer le filtre. Les aspirateurs NT Kärcher avec Tact² sont des systèmes complets permettant l'élimination de grandes quantités de poussières fines, mais aussi de poussières grossières et d'eau. Avec ses différentes versions, cette famille d'aspirateurs propose des solutions optimales pour de nombreux domaines d'utilisation nécessitant une puissance d'aspiration élevée constante : dans le bâtiment, le domaine agroalimentaire, le secteur automobile et l'industrie en général.
Caractéristiques et avantages
Transport aiséPoignée ajustable et grandes roues pour faciliter l’utilisation, même sur surfaces inégales
Rangement intégré des accessoiresLe suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés. Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d’air élevé est maintenu. Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.
- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|24,5
|Poids emballage inclus (kg)
|31,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|575 x 490 x 880
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Système antistatique
- Décolmatage du filtre: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
