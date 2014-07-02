Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact²

Mobilité et puissance élevées, durabilité, robustesse et de nombreux équipements pratiques font des aspirateurs Kärcher Tact² des spécialistes reconnus aussi bien que des tout-terrain. En outre, le NT 65/2 Tact ² dispose de série d'un équipement antistatique complet. Un aspect qui facilite considérablement le travail dans tous les lieux où d'importantes quantités de poussières fines doivent être éliminées régulièrement.

Kärcher présente Tact², le nouveau haut de gamme des aspirateurs eau et poussières professionnels. Le perfectionnement technique du système Tact éprouvé pour le décolmatage du filtre permet une productivité accrue. Puissance d'aspiration élevée et constante assurée par deux moteurs et longue durée de filtration pour un travail sans interruption sans avoir à penser à changer le filtre. Les aspirateurs NT Kärcher avec Tact² sont des systèmes complets permettant l'élimination de grandes quantités de poussières fines, mais aussi de poussières grossières et d'eau. Avec ses différentes versions, cette famille d'aspirateurs propose des solutions optimales pour de nombreux domaines d'utilisation nécessitant une puissance d'aspiration élevée constante : dans le bâtiment, le domaine agroalimentaire, le secteur automobile et l'industrie en général.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact²: Transport aisé
Transport aisé
Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l’utilisation, même sur surfaces inégales
Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact²: Rangement intégré des accessoires
Rangement intégré des accessoires
Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.
Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact²: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés. Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d’air élevé est maintenu. Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.
Rangement des accessoires intégré
  • Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s) 2 x 74
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Volume de la cuve (l) 65
Matériau de la cuve Plastique
Puissance absorbée (W) max. 2760
Largeur nominale standard ( ) DN 40
Longueur du câble (m) 10
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 73
Couleur anthracite
Poids sans accessoires (kg) 24,5
Poids emballage inclus (kg) 31,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 575 x 490 x 880

Inclus dans la livraison

  • Longueur flexible d'aspiration: 4 m
  • Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
  • Coude: électro-conducteur
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
  • Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
  • Suceur pour fentes
  • Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
  • Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
  • Guidon

Équipement

  • Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
  • Système antistatique
  • Décolmatage du filtre: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
  • Protection anti-chocs lors des déplacements
  • Classe de protection: I
  • Poulie d'arrêt
Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Tact²
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées NT 65/2 Tact²

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.