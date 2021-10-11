Astuces de nettoyages avec des animaux
Les animaux domestiques mettent de la vie dans votre foyer. Vous les nourrissez, en prenez soin et, surtout, vous les aimez. Vous acceptez donc volontiers les quelques efforts de nettoyage qu'ils demandent. En effet, un animal de compagnie signifie non seulement plus de saleté, mais aussi une propagation plus rapide et plus étendue de la saleté dans la maison. Quelques conseils simples vous aideront à garder votre foyer propre et bien rangé.
Charge supplémentaire pour le foyer
Votre chien laisse des empreintes sur le sol fraîchement nettoyé avec ses pattes boueuses, votre chat adore renverser sa nourriture à côté de la gamelle ou votre cochon d'Inde fait des allers-retours dans sa cage de sorte que les poils volent dans tout l'appartement ? Bienvenue dans un foyer hébergeant des animaux de compagnie. Un animal de compagnie engendre inévitablement un surplus de saleté, d'allergènes et d'éventuels agents pathogènes dans la maison. C'est pourquoi le nettoyage régulier et en profondeur des cages, volières et autre lieux préférés des animaux contribue non seulement à la propreté de votre foyer, mais aussi à l'hygiène et à la santé, pour les humains comme les animaux. Il en va du nettoyage comme de nombreuses autres tâches ménagères : les méthodes éprouvées fonctionnent généralement bien et sont pratiques, même s'il existe une technique parfaitement adaptée qui facilite encore davantage le travail.
Un nettoyage intermédiaire plus fréquent
Si des chiens, des chats, des cochons d'Inde, des hamsters ou des lapins vivent dans la maison, un grand nettoyage une fois par semaine ou seulement tous les 14 jours n'est généralement pas suffisant. Les poils d'animaux, les restes de nourriture et les saletés apportées de l'extérieur, voire les crottes laissées par accident, nécessitent une utilisation plus fréquente de l'appareil de nettoyage. Il convient ainsi de prévoir suffisamment de temps pour ces tâches au quotidien. Cela permet de limiter la diffusion de nombreuses impuretés. La saleté apportée de l'extérieur s'accumule notamment dans l'entrée. La litière se répand autour de la cage du lapin ou lorsque le chat quitte son bac ou y met ses pattes.
Dans ce cas, il est conseillé d'avoir un balai et une pelle à portée de main. Un aspirateur poussières sans fil, un aspirateur-laveur robot, un aspirateur balai sans fil ou un balai électrique à batterie s'acquittent encore plus facilement de la tâche. De nombreuses salissures légères peuvent être éliminées en un clin d'œil.
Éliminer les poils d'animaux
Les poils d'animaux sont particulièrement désagréables lorsqu'ils entrent en contact direct avec les humains, notamment sur le canapé. Une brosse adhésive est alors particulièrement utile pour enlever ces poils sur les meubles recouverts de tissu. En revanche, sur les moquettes ou les tapis de sol, où les poils d'animaux se fixent souvent de manière particulièrement tenace, un balai électrique à batterie est bien plus pratique. Grâce à sa brosse rotative, les poils de chien ou de chat sont éliminés très efficacement des revêtements de sol textiles. Ensuite, la brosse-rouleau peut être nettoyée facilement et de manière fiable, car elle est recouverte d'un manchon grillagé. Retirer ce manchon permet facilement d'enlever les poils de la brosse. Par ailleurs, pour limiter le nombre de poils qui finissent sur le sol et les meubles, il est conseillé de brosser régulièrement vos animaux de compagnie.
Les poils peuvent être facilement et efficacement éliminés des vêtements, des couvertures et autres articles similaires par un passage au sèche-linge. Si vous n'avez pas de brosse adhésive sous la main, vous pouvez également utiliser du ruban adhésif pour enlever les poils des vêtements ou des tissus d'ameublement. Pour les meubles rembourrés ou les lits pour animaux de compagnie, des accessoires spéciaux pour aspirateurs sans fil, tels que la brosse turbo, conviennent également si vous souhaitez éliminer les poils d'animaux des surfaces textiles.
Nettoyage hygiénique
Si un animal de compagnie vit dans le foyer, le choix du détergent revêt une importance particulière. En mangeant et en jouant, nos amis à quatre pattes peuvent entrer en contact avec des résidus de détergents sur les sols et les autres surfaces. De nombreux animaux domestiques sont sensibles à ces produits. En raison de leur odorat plus développé, l'odeur seule suffit parfois à poser problème. Une autre solution consiste à utiliser le nettoyeur vapeur pour le nettoyage régulier des revêtements de sol tels que le parquet, le stratifié, la pierre ou les carreaux de céramique. Les détergents chimiques sont à bannir. La vapeur chaude et l'action mécanique des chiffons et des brosses assurent un nettoyage en profondeur. L'enjeu est important, en particulier autour des points d'alimentation.
Traces de truffe et de pattes sur le verre et les autres surfaces lisses
Les vitres léchées par les chiens et les chats ou les empreintes de pattes sur le verre et les autres surfaces lisses font partie du quotidien de nombreux propriétaires d'animaux. L'élimination de ces traces inesthétiques peut prendre beaucoup de temps. Cette tâche peut être effectuée confortablement à l'aide d'un aspirateur nettoyeur de vitres : vaporisez la solution de nettoyage et répartissez-la uniformément à l'aide de la bonnette microfibres du pulvérisateur. Ensuite, aspirez tout en une seule fois avec le Window Vac et séchez avec une bonnette microfibres. Résultat : les traces ne sont plus visibles.
Si les résidus de salive ont déjà séché et sont collés de manière tenace, un nettoyeur de vitres vibrant sans fil permet de nettoyer les surfaces sans effort.
Nettoyer le barrage contre la boue
Pour les chats d'extérieur, et encore plus pour les chiens, le mauvais temps n'existe pas. Ils ont besoin de sortir prendre l'air tous les jours. Mais quand tout est mouillé et boueux à l'extérieur, ils laissent invariablement des traces lorsqu'ils rentrent à la maison. S'il est possible de nettoyer les plus grosses saletés sous les pattes des chiens dans le couloir ou de les mettre sous la douche et de les frotter ensuite pour les sécher, c'est une toute autre histoire pour les chats. Un barrage anti-saleté est alors une solution idéale. Il suffit généralement de disposer des paillassons dans l'entrée, sur lesquels nos amis à quatre pattes devront passer pour entrer. Ainsi, la plupart des saletés sont déjà recueillies avant que les animaux ne laissent de traces de patte sur le sol.
Des traces de patte sur les sols durs et le carrelage peuvent être facilement éliminées avec un nettoyeur de sols Floor Cleaner.
Lorsqu'il pleut, les traces de pattes des chiens et chats sont monnaie courante, même sur les moquettes et les tissus d'ameublement. Pas d'inquiétude : il n'y a pas d'urgence avec les taches de boue. Il suffit de laisser sécher puis d'enlever les grosses saletés et de retravailler les taches incrustées dans la fibre avec de l'eau. En cas de saleté tenace, le nettoyage des moquettes et des tissus d'ameublement peut être effectué à l'aide d'un injecteur/extracteur.
Pas de problème avec la litière pour chats
Les chats enterrent leurs excréments – même à la maison, dans le bac à litière. Selon la personnalité du chat, et son application, les granulés sont plus ou moins généreusement dispersés à l'extérieur du bac. Les petits grains peuvent être ramassés rapidement et sans grand effort avec un balai électrique à batterie ou un aspirateur sans fil. Une opération d'ailleurs fortement recommandée, car des granulés piétinés sans précaution peuvent rayer les revêtements de sol.
Pour éviter qu'une trop grande quantité de granulés ne soit éparpillée dans la pièce, choisissez un bac à litière dont le bord se rabat loin vers l'intérieur, ce qui permettra à la litière de rester dans le bac.