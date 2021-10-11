Astuces de nettoyages avec des animaux

Nettoyer le barrage contre la boue

Pour les chats d'extérieur, et encore plus pour les chiens, le mauvais temps n'existe pas. Ils ont besoin de sortir prendre l'air tous les jours. Mais quand tout est mouillé et boueux à l'extérieur, ils laissent invariablement des traces lorsqu'ils rentrent à la maison. S'il est possible de nettoyer les plus grosses saletés sous les pattes des chiens dans le couloir ou de les mettre sous la douche et de les frotter ensuite pour les sécher, c'est une toute autre histoire pour les chats. Un barrage anti-saleté est alors une solution idéale. Il suffit généralement de disposer des paillassons dans l'entrée, sur lesquels nos amis à quatre pattes devront passer pour entrer. Ainsi, la plupart des saletés sont déjà recueillies avant que les animaux ne laissent de traces de patte sur le sol.

Des traces de patte sur les sols durs et le carrelage peuvent être facilement éliminées avec un nettoyeur de sols Floor Cleaner.

Lorsqu'il pleut, les traces de pattes des chiens et chats sont monnaie courante, même sur les moquettes et les tissus d'ameublement. Pas d'inquiétude : il n'y a pas d'urgence avec les taches de boue. Il suffit de laisser sécher puis d'enlever les grosses saletés et de retravailler les taches incrustées dans la fibre avec de l'eau. En cas de saleté tenace, le nettoyage des moquettes et des tissus d'ameublement peut être effectué à l'aide d'un injecteur/extracteur.