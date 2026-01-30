Mini-brosse turbo
Un supplément de puissance d'aspiration pour un maximum de puissance de nettoyage : la mini-brosse turbo garantit un ramassage optimal des saletés ainsi qu'une élimination efficace des poils d'animaux. Disponible comme accessoire pour les aspirateurs poussières à batterie.
Avec sa brosse-rouleau à rotation rapide, la mini-brosse turbo élimine aisément les peluches et les poils d'animaux des meubles capitonnés et de nombreuses autres surfaces. Le format compact permet de nettoyer même dans les zones étroites et difficiles d'accès. Après utilisation, la brosse-rouleau se retire facilement du suceur pour être nettoyée. La mini-brosse turbo est l'accessoire idéal pour les aspirateurs poussières à batterie VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
Caractéristiques et avantages
Élimine les poils d'animaux de manière fiable et en profondeur
- La brosse à rotation rapide améliore le pouvoir nettoyant.
- Les poils d'animaux, les peluches et bon nombre d'autres saletés sont efficacement éliminés.
- Idéale pour les meubles capitonnés et le nettoyage des zones étroites.
Brosse amovible
- La brosse se retire très facilement pour être nettoyée.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|146 x 143 x 86
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Tissu d'ameublement
- Matelas