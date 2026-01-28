Une liberté de mouvement maximale pour un confort maximal : avec jusqu'à trente minutes d'autonomie, l'aspirateur poussières sans fil VC 4 Cordless myHome évite d'avoir à traîner un gros gabarit. Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, le passage de l'aspirateur devient une véritable expérience : vidage du collecteur de poussière en un clic, fonction boost, volume agréable, design ergonomique et suceur pour sol actif garantissant un ramassage fiable des saletés sur les sols durs et les moquettes. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Sa conception soigneusement étudiée permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès, comme le long du canapé ou sous les meubles.