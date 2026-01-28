Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome
Moeiteloos stofzuigen dankzij het lichtgewicht ontwerp: de VC 4 Cordless myHome draadloze stofzuiger maakt het stofzuigen in kleine huishoudens eenvoudiger.
Maximale bewegingsvrijheid gecombineerd met maximaal comfort: de VC 4 Cordless myHome-stofzuiger met een looptijd van maximaal 30 minuten bespaart de gebruiker het slepen met een groot apparaat. Dankzij de vele intelligente functies wordt stofzuigen een genot: stofbak met 1 klik legen, boostfunctie, stille werking, ergonomisch ontwerp en een actief vloermondstuk om een betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten te garanderen. Dankzij de handige Power Lock hoeft u de aan/uit-knop niet voortdurend ingedrukt te houden. Dankzij het doordachte ontwerp kan hij ook moeilijk bereikbare plekken reinigen, zoals langs de bank of onder meubels.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige batterij van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 30 minuten in de normale modus.
2 vermogensstandenRuime werktijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Makkelijk te gebruikenDe zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak. Eenvoudig filter legen met 1 klik. Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
- Niet nodig om reserve stofzakken te kopen.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Handig opladen vanuit vaste positie.
Brede reeks toepassingen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|650
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|21,6
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 30 Boost modus: / Ongev. 18
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|345
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 236 x 1115
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 21,6 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Schuimstoffen filter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Plintenzuigmond
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zuigbuis: Kunststof
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Textieloppervlakken
- Trappen