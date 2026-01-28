Maximale bewegingsvrijheid gecombineerd met maximaal comfort: de VC 4 Cordless myHome-stofzuiger met een looptijd van maximaal 30 minuten bespaart de gebruiker het slepen met een groot apparaat. Dankzij de vele intelligente functies wordt stofzuigen een genot: stofbak met 1 klik legen, boostfunctie, stille werking, ergonomisch ontwerp en een actief vloermondstuk om een betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten te garanderen. Dankzij de handige Power Lock hoeft u de aan/uit-knop niet voortdurend ingedrukt te houden. Dankzij het doordachte ontwerp kan hij ook moeilijk bereikbare plekken reinigen, zoals langs de bank of onder meubels.