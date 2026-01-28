Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome

Moeiteloos stofzuigen dankzij het lichtgewicht ontwerp: de VC 4 Cordless myHome draadloze stofzuiger maakt het stofzuigen in kleine huishoudens eenvoudiger.

Maximale bewegingsvrijheid gecombineerd met maximaal comfort: de VC 4 Cordless myHome-stofzuiger met een looptijd van maximaal 30 minuten bespaart de gebruiker het slepen met een groot apparaat. Dankzij de vele intelligente functies wordt stofzuigen een genot: stofbak met 1 klik legen, boostfunctie, stille werking, ergonomisch ontwerp en een actief vloermondstuk om een betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten te garanderen. Dankzij de handige Power Lock hoeft u de aan/uit-knop niet voortdurend ingedrukt te houden. Dankzij het doordachte ontwerp kan hij ook moeilijk bereikbare plekken reinigen, zoals langs de bank of onder meubels.

Kenmerken en voordelen
Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome: Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige batterij van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 30 minuten in de normale modus.
Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome: 2 vermogensstanden
2 vermogensstanden
Ruime werktijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome: Makkelijk te gebruiken
Makkelijk te gebruiken
De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak. Eenvoudig filter legen met 1 klik. Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
  • 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
  • Niet nodig om reserve stofzakken te kopen.
  • Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
  • Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
  • Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
  • Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
  • Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
  • Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
  • Handig opladen vanuit vaste positie.
Brede reeks toepassingen
  • Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit van de tank (ml) 650
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 21,6
Capaciteit (Ah) 2,5
Werktijd per batterijlading (/min) Standaard modus: / Ongev. 30 Boost modus: / Ongev. 18
Laadtijd met de standaard lader (min) 345
Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 2,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 4,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 230 x 236 x 1115

Inbegrepen bij levering

  • Batterij: 21,6 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
  • Schuimstoffen filter
  • Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
  • Universeel vloermondstuk
  • Plintenzuigmond
  • Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
  • Zuigbuis: Kunststof
  • Kleine muurbeugel

Uitvoering

  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Toepassingen
  • Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
  • Tapijten
  • Textieloppervlakken
  • Trappen
