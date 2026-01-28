Aspirateur poussières à batterie compact d'une grande efficacité : le VC 4 Cordless myHome Pet est toujours à portée de main pour éliminer de manière fiable la poussière, la saleté et les poils d'animaux sur tous les sols et toutes les surfaces. À cet effet, l'aspirateur poussières à batterie et sans sac se distingue par son grand confort, son faible poids et sa liberté de mouvement sans limites. Son niveau sonore agréable évite d'effrayer les animaux de compagnie. À pleine charge, l'autonomie peut aller jusqu'à trente minutes. Au choix, il peut être utilisé comme aspirateur balai pour le sol ou comme aspirateur à main. Le suceur pour sol actif motorisé garantit un ramassage efficace des saletés et des poils sur les sols durs et les moquettes. La mini-brosse turbo motorisée permet, quant à elle, une élimination fiable des saletés incrustées, des miettes, des peaux mortes ainsi que des poils sur les capitonnages, les couchages des animaux et les matelas. Autres équipements pratiques : vidage du collecteur de poussière en un clic, fonction boost pour augmenter ponctuellement la puissance au besoin et un bouton de verrouillage grâce auquel il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Un suceur pour fentes, une brosse plumeau 2 en 1 et un support mural complètent la fourniture.