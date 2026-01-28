Aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome Pet
Compact, sans sac filtrant et parfait pour éliminer les poils d'animaux : l'aspirateur poussières à batterie VC 4 Cordless myHome Pet est particulièrement adapté aux petits logements avec des animaux de compagnie.
Aspirateur poussières à batterie compact d'une grande efficacité : le VC 4 Cordless myHome Pet est toujours à portée de main pour éliminer de manière fiable la poussière, la saleté et les poils d'animaux sur tous les sols et toutes les surfaces. À cet effet, l'aspirateur poussières à batterie et sans sac se distingue par son grand confort, son faible poids et sa liberté de mouvement sans limites. Son niveau sonore agréable évite d'effrayer les animaux de compagnie. À pleine charge, l'autonomie peut aller jusqu'à trente minutes. Au choix, il peut être utilisé comme aspirateur balai pour le sol ou comme aspirateur à main. Le suceur pour sol actif motorisé garantit un ramassage efficace des saletés et des poils sur les sols durs et les moquettes. La mini-brosse turbo motorisée permet, quant à elle, une élimination fiable des saletés incrustées, des miettes, des peaux mortes ainsi que des poils sur les capitonnages, les couchages des animaux et les matelas. Autres équipements pratiques : vidage du collecteur de poussière en un clic, fonction boost pour augmenter ponctuellement la puissance au besoin et un bouton de verrouillage grâce auquel il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Un suceur pour fentes, une brosse plumeau 2 en 1 et un support mural complètent la fourniture.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.
Réglage de la puissance à 2 niveauxDurée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers. Mode boost en option. Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.
Accessoires supplémentaires spécial propriétaires d'animaux de compagnieLa mini-brosse turbo motorisé élimine facilement et efficacement les poils d'animaux des meubles capitonnés.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Système de filtration sophistiqué
- Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre éponge.
- Pas d'achat ultérieur de sacs filtrants.
- Vidage simple du filtre en un clic.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
Rangement facile de l'aspirateur poussières sans fil
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Peu encombrant et prêt à être utilisé immédiatement.
- Chargement pratique grâce à un espace de stationnement fixe.
Nombreuses utilisations
- Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|650
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|21,6
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 30 Mode boost : / env. 18
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|345
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids emballage inclus (kg)
|4,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 236 x 1115
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Filtre en mousse
- Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol universelle
- Mini-brosse turbo
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Plastique
- Petit support mural
Équipement
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Poils d'animaux