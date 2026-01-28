Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet
De draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome Pet is compact en heeft geen filterzak nodig. Inclusief extra handige accessoires voor het verwijderen van dierenharen.
Compacte maar krachtige draadloze stofzuiger: de VC 4 Cordless myHome Pet verwijdert efficiënt stof, vuil en dierenharen van alle vloeren en oppervlakken. Deze zakloze draadloze stofzuiger biedt een indrukwekkende combinatie van hoog comfort, laag gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid. Bovendien voorkomt het lage geluidsniveau dat huisdieren schrikken. Wanneer het toestel volledig is opgeladen, kan het apparaat maximaal 30 minuten worden gebruikt. Het actieve, gemotoriseerde vloermondstuk zorgt voor een grondige opzuiging van vuil en haren van harde vloeren en tapijten. En het gemotoriseerde mini-turbomondstuk verwijdert ingesleten vuil, kruimels, dode huidcellen en haren van bekleding, bedden en matrassen. Andere kenmerken van de uitrusting: ledigen van het reservoir in 1 klik, boost-functie voor extra vermogen bij grote vervuiling en een vergrendelknop waardoor het niet meer nodig is om de aan/uit-knop constant ingedrukt te houden. Een spleetzuigmond, een 2-in-1 borstel voor zachte meubels en een muurbeugel maken de levering compleet.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige batterij van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 30 minuten in de normale modus.
2 vermogensstandenRuime werktijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Inclusief handige accessoires voor mensen met huisdieren.De gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse haren van huisdieren van gestoffeerde meubels.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
- Niet nodig om reserve stofzakken te kopen.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Handig opladen vanuit vaste positie.
Brede reeks toepassingen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|650
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|21,6
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 30 Boost modus: / Ongev. 18
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|345
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 236 x 1115
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 21,6 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Schuimstoffen filter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Mini-turboborstel
- Plintenzuigmond
- 2-in-1 Meubelmondstuk
- Zuigbuis: Kunststof
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Huisdierhaar