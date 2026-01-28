Compacte maar krachtige draadloze stofzuiger: de VC 4 Cordless myHome Pet verwijdert efficiënt stof, vuil en dierenharen van alle vloeren en oppervlakken. Deze zakloze draadloze stofzuiger biedt een indrukwekkende combinatie van hoog comfort, laag gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid. Bovendien voorkomt het lage geluidsniveau dat huisdieren schrikken. Wanneer het toestel volledig is opgeladen, kan het apparaat maximaal 30 minuten worden gebruikt. Het actieve, gemotoriseerde vloermondstuk zorgt voor een grondige opzuiging van vuil en haren van harde vloeren en tapijten. En het gemotoriseerde mini-turbomondstuk verwijdert ingesleten vuil, kruimels, dode huidcellen en haren van bekleding, bedden en matrassen. Andere kenmerken van de uitrusting: ledigen van het reservoir in 1 klik, boost-functie voor extra vermogen bij grote vervuiling en een vergrendelknop waardoor het niet meer nodig is om de aan/uit-knop constant ingedrukt te houden. Een spleetzuigmond, een 2-in-1 borstel voor zachte meubels en een muurbeugel maken de levering compleet.