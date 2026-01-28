Aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome Car
Compact, léger et toujours à portée de main : l'aspirateur poussières à batterie VC 4 Cordless myHome Car équipé d'un système de filtration sans sac est parfait pour les petits logements et le nettoyage de l'habitacle.
Toujours là quand on en a besoin : avec son faible poids et sa liberté de mouvement sans limites, l'aspirateur poussières à batterie VC 4 Cordless myHome Car permet une utilisation particulièrement polyvalente et confortable. Sans le tube d'aspiration, il se transforme en aspirateur à main compact – parfait pour le nettoyage de l'habitacle. Les accessoires correspondants sont déjà inclus dans la fourniture. Ils comprennent un suceur pour fentes, un deuxième long suceur pour fentes souple pour le nettoyage des interstices, une brosse plumeau 2 en 1 pour les surfaces délicates, un flexible de rallonge pour un rayon d'action plus étendu et un grand suceur fauteuil. À pleine charge, l'autonomie peut aller jusqu'à trente minutes. Des équipements pratiques facilitent le passage de l'aspirateur. Cela inclut un suceur pour sol actif pour un ramassage fiable des saletés sur les sols durs et les moquettes, une fonction boost pour augmenter ponctuellement la puissance, le vidage du collecteur de poussière en un clic et un bouton de verrouillage grâce auquel il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Grâce au support mural fourni, l'aspirateur poussières sera bien rangé, avec un encombrement minimal.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.
Réglage de la puissance à 2 niveauxDurée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers. Mode boost en option. Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.
Accessoires supplémentaires spécial nettoyage de l'habitacleLong suceur pour fentes souple et flexible de rallonge souple pour un accès optimal et pratique à toutes les surfaces dans la voiture. Grand suceur fauteuil pour un nettoyage rapide et en profondeur des sièges de voiture.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Système de filtration sophistiqué
- Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre éponge.
- Pas d'achat ultérieur de sacs filtrants.
- Vidage simple du filtre en un clic.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
Rangement facile de l'aspirateur poussières sans fil
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Peu encombrant et prêt à être utilisé immédiatement.
- Chargement pratique grâce à un espace de stationnement fixe.
Nombreuses utilisations
- Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|650
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|21,6
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 30 Mode boost : / env. 18
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|345
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids emballage inclus (kg)
|5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 236 x 1115
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Filtre en mousse
- Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol universelle
- Suceur pour fentes
- Suceur pour fentes long et flexible
- Flexible de rallonge
- Grand suceur fauteuil
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Plastique
- Petit support mural
Équipement
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
- Intérieur des véhicules