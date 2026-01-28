Toujours là quand on en a besoin : avec son faible poids et sa liberté de mouvement sans limites, l'aspirateur poussières à batterie VC 4 Cordless myHome Car permet une utilisation particulièrement polyvalente et confortable. Sans le tube d'aspiration, il se transforme en aspirateur à main compact – parfait pour le nettoyage de l'habitacle. Les accessoires correspondants sont déjà inclus dans la fourniture. Ils comprennent un suceur pour fentes, un deuxième long suceur pour fentes souple pour le nettoyage des interstices, une brosse plumeau 2 en 1 pour les surfaces délicates, un flexible de rallonge pour un rayon d'action plus étendu et un grand suceur fauteuil. À pleine charge, l'autonomie peut aller jusqu'à trente minutes. Des équipements pratiques facilitent le passage de l'aspirateur. Cela inclut un suceur pour sol actif pour un ramassage fiable des saletés sur les sols durs et les moquettes, une fonction boost pour augmenter ponctuellement la puissance, le vidage du collecteur de poussière en un clic et un bouton de verrouillage grâce auquel il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Grâce au support mural fourni, l'aspirateur poussières sera bien rangé, avec un encombrement minimal.