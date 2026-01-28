Draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car
De draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car is compact en heeft geen filterzak nodig. Inclusief extra handige accessoires voor het reinigen van het interieur van de wagen.
De VC 4 Cordless myHome Car draadloze stofzuiger is met zijn lage gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid bijzonder veelzijdig en handig in gebruik. Als de zuigbuis is verwijderd, wordt het een compacte handstofzuiger. Ook inbegrepen in de levering: de ideale accessoires voor het reinigen van het interieur van auto's: nl. een kleine spleetzuigmond, een extra lange flexibele spleetzuigmond, een 2-in-1 zachte meubelborstel voor delicate oppervlakken, een verlengslang voor betere reikwijdte en een grote bekledingszuigmond. Wanneer het toestel volledig is opgeladen, kan het maximaal 30 minuten worden gebruikt. Andere praktische kenmerken die het stofzuigen aangenaam maken: een actief vloermondstuk voor betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten, een boost-functie voor extra kracht bij grotere vervuiling, het ledigen in 1-klik van het vuil reservoir en een vergrendelknop waardoor het niet meer nodig is om de powerknop constant ingedrukt te houden. In kleine ruimtes kan de stofzuiger netjes worden opgeborgen met behulp van de meegeleverde muurbeugel.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige batterij van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 30 minuten in de normale modus.
2 vermogensstandenRuime werktijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieursLange, flexibele spleetzuigmond en flexibele verlengslang om gemakkelijk alle oppervlakken in de auto te bereiken. Grote bekledingszuigmond voor het snel en grondig reinigen van autostoelen.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
- Niet nodig om reserve stofzakken te kopen.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Handig opladen vanuit vaste positie.
Brede reeks toepassingen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|650
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|21,6
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 30 Boost modus: / Ongev. 18
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|345
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 236 x 1115
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 21,6 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Schuimstoffen filter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Plintenzuigmond
- Lang flexibel spleetmondstuk
- Flexibele verlengslang
- Grote bekledingszuigmond
- 2-in-1 Meubelmondstuk
- Zuigbuis: Kunststof
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Textieloppervlakken
- Trappen
- Wageninterieur