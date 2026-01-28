De VC 4 Cordless myHome Car draadloze stofzuiger is met zijn lage gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid bijzonder veelzijdig en handig in gebruik. Als de zuigbuis is verwijderd, wordt het een compacte handstofzuiger. Ook inbegrepen in de levering: de ideale accessoires voor het reinigen van het interieur van auto's: nl. een kleine spleetzuigmond, een extra lange flexibele spleetzuigmond, een 2-in-1 zachte meubelborstel voor delicate oppervlakken, een verlengslang voor betere reikwijdte en een grote bekledingszuigmond. Wanneer het toestel volledig is opgeladen, kan het maximaal 30 minuten worden gebruikt. Andere praktische kenmerken die het stofzuigen aangenaam maken: een actief vloermondstuk voor betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten, een boost-functie voor extra kracht bij grotere vervuiling, het ledigen in 1-klik van het vuil reservoir en een vergrendelknop waardoor het niet meer nodig is om de powerknop constant ingedrukt te houden. In kleine ruimtes kan de stofzuiger netjes worden opgeborgen met behulp van de meegeleverde muurbeugel.