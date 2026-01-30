Utilisation polyvalente grâce aux accessoires supplémentaires : avec ses nombreux accessoires, le VC 6 Cordless ourFamily Extra est parfaitement équipé pour toutes les tâches qu'un aspirateur poussières doit accomplir. En outre, il offre un confort maximal et une autonomie pouvant atteindre cinquante minutes. Le moteur BLDC de 250 watts garantit une aspiration sans effort, aussi bien pour le grand nettoyage de la maison que pour les petits accidents. Le suceur pour sol motorisé, doté d'un éclairage à LED, aspire aussi efficacement les sols durs que les moquettes. Pour les meubles capitonnés ou les matelas, une mini-brosse turbo motorisée est disponible. Le confort est assuré par le vidage du collecteur de poussière en un clic, la fonction boost pour augmenter la puissance d'aspiration, le design ergonomique pour passer facilement sous les meubles, l'indicateur de niveau de batterie avec 3 niveaux et le niveau sonore agréable pendant l'aspiration. Grâce au bouton de verrouillage, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Avec son faible poids, l'appareil peut également être utilisé comme aspirateur à main compact. La fourniture inclut un suceur pour fentes à LED pour les recoins et les fentes sombres, une brosse plumeau 2 en 1, un outil de nettoyage pour le filtre ainsi qu'un deuxième filtre de rechange et une station d'accueil autonome avec support pour accessoires et fonction de charge.