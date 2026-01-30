Aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily Extra
Un équipement complet à tous les égards : l'aspirateur poussières à batterie et sans sac VC 6 Cordless ourFamily Extra fournit une multitude d'accessoires pour un nettoyage sans effort. Autre plus : la station d'accueil autonome sans montage mural.
Utilisation polyvalente grâce aux accessoires supplémentaires : avec ses nombreux accessoires, le VC 6 Cordless ourFamily Extra est parfaitement équipé pour toutes les tâches qu'un aspirateur poussières doit accomplir. En outre, il offre un confort maximal et une autonomie pouvant atteindre cinquante minutes. Le moteur BLDC de 250 watts garantit une aspiration sans effort, aussi bien pour le grand nettoyage de la maison que pour les petits accidents. Le suceur pour sol motorisé, doté d'un éclairage à LED, aspire aussi efficacement les sols durs que les moquettes. Pour les meubles capitonnés ou les matelas, une mini-brosse turbo motorisée est disponible. Le confort est assuré par le vidage du collecteur de poussière en un clic, la fonction boost pour augmenter la puissance d'aspiration, le design ergonomique pour passer facilement sous les meubles, l'indicateur de niveau de batterie avec 3 niveaux et le niveau sonore agréable pendant l'aspiration. Grâce au bouton de verrouillage, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Avec son faible poids, l'appareil peut également être utilisé comme aspirateur à main compact. La fourniture inclut un suceur pour fentes à LED pour les recoins et les fentes sombres, une brosse plumeau 2 en 1, un outil de nettoyage pour le filtre ainsi qu'un deuxième filtre de rechange et une station d'accueil autonome avec support pour accessoires et fonction de charge.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 50 min en mode normal. Moteur de 250 W, suceur pour sol actif, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration sophistiquéSystème de filtration à 3 phases avec filtre cyclonique, filtre d'entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Vidage simple du filtre en un clic.
Accessoires supplémentaires pour un éventail particulièrement vaste d'utilisations possiblesLe nettoyage des meubles capitonnés ou des niches étroites et des recoins devient encore plus facile grâce aux suceurs supplémentaires comme la mini-brosse turbo et le suceur pour fentes à LED. La motorisation de la mini-brosse turbo et l'éclairage du suceur pour fentes à LED permettent une meilleure élimination et détection des saletés. La station de recharge et d'accueil autonome rend inutile toute fixation murale.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Retour d'information intuitif et indicateur de charge
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Indicateur de batterie clair.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Nombreuses utilisations
- Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|25,2
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 50 Mode boost : / env. 11
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|235
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids emballage inclus (kg)
|10,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grand suceur pour sol universel avec LED
- Mini-brosse turbo
- Suceur pour fentes à LED
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Métal
- Station d'accueil autonome avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Escaliers
Accessoires
Piéces détachées VC 6 Cordless ourFamily Extra
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.