De VC 6 Cordless ourFamily Extra draadloze stofzuiger is perfect uitgerust voor elke taak die van een stofzuiger wordt verlangd. Het toestel biedt maximaal gemak met een maximale werktijd per batterijlading tot 50 minuten. De 250 watt BLDC-motor maakt stofzuigen moeiteloos, of je nu het hele huis schoonmaakt of kleine gemorste dingen opruimt. De gemotoriseerde vloerzuigmond met LED-verlichting stofzuigt net zo grondig op harde vloeren als op tapijten. Voor gestoffeerde meubels of matrassen is er een gemotoriseerde mini-turbozuigmond. Voor extra gemak heeft hij een 1-klik bediening om het stofreservoir te legen, de boostfunctie voor extra zuigkracht, een ergonomisch design voor gemakkelijke toegang onder meubels, een batterij-indicator met drie niveaus en een geluidsarm stofzuigen. Dankzij de vergrendelknop hoeft u de aan/uit-knop niet altijd ingedrukt te houden. Door het lage gewicht is het apparaat ook als compacte handstofzuiger te gebruiken. Ook inbegrepen in de levering: een LED-spleetzuigmond voor donkere hoeken, een 2-in-1 zachte meubelborstel, een filterreinigingstool, een tweede vervangingsfilter en een vrijstaand parkeerstation met opberg- en oplaadfunctie.