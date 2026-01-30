Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Extra
De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Extra beschikt over een hoge zuigkracht, laag gewicht en 50min werktijd. Inclusief vrijstaand parkeer- en oplaadstation.
De VC 6 Cordless ourFamily Extra draadloze stofzuiger is perfect uitgerust voor elke taak die van een stofzuiger wordt verlangd. Het toestel biedt maximaal gemak met een maximale werktijd per batterijlading tot 50 minuten. De 250 watt BLDC-motor maakt stofzuigen moeiteloos, of je nu het hele huis schoonmaakt of kleine gemorste dingen opruimt. De gemotoriseerde vloerzuigmond met LED-verlichting stofzuigt net zo grondig op harde vloeren als op tapijten. Voor gestoffeerde meubels of matrassen is er een gemotoriseerde mini-turbozuigmond. Voor extra gemak heeft hij een 1-klik bediening om het stofreservoir te legen, de boostfunctie voor extra zuigkracht, een ergonomisch design voor gemakkelijke toegang onder meubels, een batterij-indicator met drie niveaus en een geluidsarm stofzuigen. Dankzij de vergrendelknop hoeft u de aan/uit-knop niet altijd ingedrukt te houden. Door het lage gewicht is het apparaat ook als compacte handstofzuiger te gebruiken. Ook inbegrepen in de levering: een LED-spleetzuigmond voor donkere hoeken, een 2-in-1 zachte meubelborstel, een filterreinigingstool, een tweede vervangingsfilter en een vrijstaand parkeerstation met opberg- en oplaadfunctie.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires voor verscheidene toepassingsgebiedenGestoffeerde meubels of nauwe hoekjes en gaatjes maak je nog makkelijker schoon met extra zuigmonden, zoals de mini-turboborstel en de LED-kierenzuigmond. De motorisering van de mini-turbozuigmond en de verlichting van de LED-spleetzuigmond zorgen voor een betere verwijdering en detectie van vuil. Op zichzelf staand laadstation elimineert de noodzaak om het aan een muur te monteren.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
- Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Brede reeks toepassingen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 50 Boost modus: / Ongev. 11
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- LED - Spleetmondstuk
- 2-in-1 Meubelmondstuk
- Zuigbuis: metaal
- Zelfstaand parkeerstation met oplaadfunctie
Uitvoering
- Handgreep met Softgrip
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Trappen
Toebehoren
Onderdelen VC 6 Cordless ourFamily Extra
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.