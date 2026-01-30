Aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily Car
L'aspirateur poussières à batterie et sans sac VC 6 Cordless ourFamily Car fournit une puissance élevée et des accessoires parfaitement adaptés à un nettoyage en profondeur de la maison tout comme de l'habitacle.
Il transforme le passage de l'aspirateur en une véritable expérience de nettoyage : que ce soit à la maison ou dans la voiture, l'aspirateur poussières à batterie VC 6 Cordless ourFamily Car offre une liberté de mouvement maximale et une autonomie pouvant aller jusqu'à cinquante minutes. Le moteur BLDC de 250 watts garantit une aspiration sans effort, aussi bien lors du grand nettoyage de la maison que dans l'habitacle. Le suceur pour sol motorisé, doté d'un éclairage à LED, aspire aussi efficacement les sols durs que les moquettes. Grâce à son format compact, à son faible poids et à ses accessoires, cet aspirateur permet une utilisation particulièrement polyvalente, y compris comme aspirateur à main. Surtout dans les voitures, le suceur pour fentes à LED offre des avantages pour le nettoyage des zones étroites et sombres. Avec la brosse plumeau 2 en 1, même les surfaces délicates du tableau de bord sont aspirées en douceur. Le flexible de rallonge augmente le rayon d'action tandis que le suceur fauteuil est parfait pour les sièges de voiture. Autres caractéristiques convaincantes : le vidage facile du collecteur de poussière en un clic, la fonction boost pour augmenter la puissance d'aspiration, le design ergonomique pour passer aisément sous les meubles, l'indicateur de niveau de batterie avec 3 niveaux et le fonctionnement agréablement silencieux. Un support mural avec fonction de charge est également inclus dans la fourniture.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 50 min en mode normal. Moteur de 250 W, suceur pour sol actif, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration sophistiquéSystème de filtration à 3 phases avec filtre cyclonique, filtre d'entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté. Vidage simple du filtre en un clic.
Accessoires supplémentaires spécial nettoyage de l'habitacleSuceur pour fentes à LED pour mieux détecter la saleté dans les recoins sombres. Long suceur pour fentes souple et flexible de rallonge souple pour un accès optimal et pratique à toutes les surfaces dans la voiture. Grand suceur fauteuil pour un nettoyage rapide et en profondeur des sièges de voiture.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Retour d'information intuitif et indicateur de charge
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Indicateur de batterie clair.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Nombreuses utilisations
- Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|25,2
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 50 Mode boost : / env. 11
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|235
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids emballage inclus (kg)
|5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
- Grand suceur pour sol universel avec LED
- Suceur pour fentes long et flexible
- Suceur pour fentes à LED
- Flexible de rallonge
- Grand suceur fauteuil
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Intérieur des véhicules
Accessoires
