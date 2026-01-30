Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Car
De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Car beschikt over een hoge zuigkracht, laag gewicht en 50min werktijd. Inclusief handige accessoires om het interieur van de auto te reinigen.
De VC 6 Cordless ourFamily Car draadloze stofzuiger biedt maximale bewegingsvrijheid thuis en in de auto met een maximale werktijd tot 50 minuten. De BLDC-motor van 250 watt maakt stofzuigen aangenaam, of je nu het hele huis of het interieur van de auto schoonmaakt. De gemotoriseerde vloerzuigmond met LED-verlichting stofzuigt net zo grondig op harde vloeren als op tapijten. Het compacte ontwerp, het lage gewicht en de accessoires maken de stofzuiger bijzonder veelzijdig inzetbaar, ook als handstofzuiger. De LED-spleetzuigmond is een handig hulpmiddel bij het schoonmaken van smalle en donkere ruimtes, bijv. in auto-interieurs. De 2-in-1 zachte meubelborstel kan worden gebruikt om delicate oppervlakken zoals het dashboard voorzichtig schoon te maken. De verlengslang vergroot het bereik en het bekledingsmondstuk is perfect voor autostoelen. Andere handige kenmerken zijn het eenvoudig legen van het stofreservoir met 1 klik, de boost-functie voor meer zuigkracht, het ergonomische ontwerp voor gemakkelijke toegang onder meubels, een batterij-indicator met drie niveaus en het stille werkingsgeluid. Een muurbeugel met oplaadfunctie is ook bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone uitblaaslucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieursLED-spleetzuigmond om vuil in donkere hoeken te helpen lokaliseren. Lange, flexibele spleetzuigmond en flexibele verlengslang om gemakkelijk alle oppervlakken in de auto te bereiken. Grote bekledingszuigmond voor het snel en grondig reinigen van autostoelen.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
- Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Brede reeks toepassingen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 50 Boost modus: / Ongev. 11
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Lang flexibel spleetmondstuk
- LED - Spleetmondstuk
- Flexibele verlengslang
- Grote bekledingszuigmond
- 2-in-1 Meubelmondstuk
- Zuigbuis: metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Handgreep met Softgrip
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Wageninterieur
Toebehoren
Onderdelen VC 6 Cordless ourFamily Car
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.