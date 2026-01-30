De VC 6 Cordless ourFamily Car draadloze stofzuiger biedt maximale bewegingsvrijheid thuis en in de auto met een maximale werktijd tot 50 minuten. De BLDC-motor van 250 watt maakt stofzuigen aangenaam, of je nu het hele huis of het interieur van de auto schoonmaakt. De gemotoriseerde vloerzuigmond met LED-verlichting stofzuigt net zo grondig op harde vloeren als op tapijten. Het compacte ontwerp, het lage gewicht en de accessoires maken de stofzuiger bijzonder veelzijdig inzetbaar, ook als handstofzuiger. De LED-spleetzuigmond is een handig hulpmiddel bij het schoonmaken van smalle en donkere ruimtes, bijv. in auto-interieurs. De 2-in-1 zachte meubelborstel kan worden gebruikt om delicate oppervlakken zoals het dashboard voorzichtig schoon te maken. De verlengslang vergroot het bereik en het bekledingsmondstuk is perfect voor autostoelen. Andere handige kenmerken zijn het eenvoudig legen van het stofreservoir met 1 klik, de boost-functie voor meer zuigkracht, het ergonomische ontwerp voor gemakkelijke toegang onder meubels, een batterij-indicator met drie niveaus en het stille werkingsgeluid. Een muurbeugel met oplaadfunctie is ook bij de levering inbegrepen.