La liberté de mouvement et le confort. Avec l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de nettoyage : Le vidage du bac à poussière en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage LED du suceur pour sol actif, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil. Parmi les autres avantage : volume sonore agréable, outil de nettoyage du filtre séparé et affichage clair de l'état de la batterie signalant les dysfonctionnements. Grâce à la fonction ultra pratique Caps Lock, appuyer constamment et manuellement sur le bouton d'alimentation est de l'histoire ancienne. Le support mural avec fonction de chargement permet de ranger et de charger l'aspirateur de manière très pratique. Le puissant moteur BLDC (250 W), associé à une batterie de 25,2 volts, permet d'aspirer sans effort. L'autonomie est de 50 minutes et est doublée par une deuxième batterie. L'outil de nettoyage du filtre et le deuxième filtre d'entrée d'air inclus font du nettoyage un jeu d'enfant : il suffit de fixer l'outil de nettoyage du filtre, d'insérer le deuxième filtre d'entrée d'air et de le nettoyer.