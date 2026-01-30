Bewegingsvrijheid ontmoet comfort: met de VC 6 Cordless ourFamily stofzuiger wordt stofzuigen een waar genot. Tot de vele slimme functies behoren het legen van het stofreservoir met één klik, de boostfunctie, het ergonomische ontwerp voor moeilijk bereikbare plekken en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk voor betere zichtbaarheid van stof en optimale vuilopname. Andere voordelen zijn het stille volume, een filterreinigingshulpmiddel, een duidelijke batterijstatusweergave en foutmeldingen. De Power Lock-functie voorkomt dat je de aan/uit-knop continu moet indrukken. Dankzij de muurbeugel met ingebouwde oplaadfunctie is opbergen en opladen eenvoudig. De krachtige BLDC-motor (250 W) en 25,2 V accuspanning maken stofzuigen efficiënter dan ooit. De looptijd bedraagt 50 minuten en met de meegeleverde tweede accu kun je nog langer werken. Inclusief filterreinigingsgereedschap en tweede luchtinlaatfilter voor eenvoudig onderhoud.