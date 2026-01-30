Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus met hoge zuigkracht. Incl. filterreinigingstool en een tweede batterij voor een nog langere looptijd.
Bewegingsvrijheid ontmoet comfort: met de VC 6 Cordless ourFamily stofzuiger wordt stofzuigen een waar genot. Tot de vele slimme functies behoren het legen van het stofreservoir met één klik, de boostfunctie, het ergonomische ontwerp voor moeilijk bereikbare plekken en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk voor betere zichtbaarheid van stof en optimale vuilopname. Andere voordelen zijn het stille volume, een filterreinigingshulpmiddel, een duidelijke batterijstatusweergave en foutmeldingen. De Power Lock-functie voorkomt dat je de aan/uit-knop continu moet indrukken. Dankzij de muurbeugel met ingebouwde oplaadfunctie is opbergen en opladen eenvoudig. De krachtige BLDC-motor (250 W) en 25,2 V accuspanning maken stofzuigen efficiënter dan ooit. De looptijd bedraagt 50 minuten en met de meegeleverde tweede accu kun je nog langer werken. Inclusief filterreinigingsgereedschap en tweede luchtinlaatfilter voor eenvoudig onderhoud.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone uitblaaslucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstukOptimale vuilopname door gemotoriseerde borstel. Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen. Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
- Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
- Opbergmogelijkheid voor snel te bevestigen accessoires.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 50 Boost modus: / Ongev. 11
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (2 st.)
- Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Plintenzuigmond
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zuigbuis: metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Handgreep met Softgrip
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Textieloppervlakken
- Trappen
Toebehoren
Onderdelen VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.