Ainsi, l'aspiration devient une véritable expérience de nettoyage : le VC 7 Cordless yourMax séduit par sa technologie de pointe, son équipement complet et son utilisation pratique. Le capteur de poussière innovant permet de détecter la poussière, d'adapter la puissance d'aspiration et d'utiliser efficacement l'autonomie de la batterie pouvant aller jusqu'à soixante minutes. Le moteur BLDC de 350 watts et la tension de la batterie de 25,2 volts permettent d'aspirer sans effort. La fonction boost garantit une puissance d'aspiration maximale par simple pression sur un bouton. Parmi les autres avantages, on trouve le vidage de la cuve en un clic, le design ergonomique qui permet également le nettoyage des endroits difficiles d'accès ainsi que l'éclairage à LED du suceur pour sol actif qui révèle la poussière. Le nettoyage du filtre se fait très facilement à l'aide de l'outil fourni et d'un deuxième filtre de rechange. À l'aide des différents suceurs, le nettoyage devient un jeu d'enfant, quel que soit l'endroit : le suceur pour fentes élimine la poussière dans les recoins et les fentes, la buse 2 en 1 convient au nettoyage des capitonnages et des meubles tandis que la brosse douce permet de nettoyer même les surfaces délicates. L'indicateur d'état de la batterie et le support mural avec fonction de recharge sont aussi des atouts pratiques.