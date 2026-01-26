Aspirateur sans fil VC 7 Cordless yourMax
Nettoyage sans effort et autonomie maximale : l'aspirateur poussières sans fil VC 7 Cordless yourMax se distingue par son poids agréable, son système de filtration sans sac et son capteur de poussière innovant.
Ainsi, l'aspiration devient une véritable expérience de nettoyage : le VC 7 Cordless yourMax séduit par sa technologie de pointe, son équipement complet et son utilisation pratique. Le capteur de poussière innovant permet de détecter la poussière, d'adapter la puissance d'aspiration et d'utiliser efficacement l'autonomie de la batterie pouvant aller jusqu'à soixante minutes. Le moteur BLDC de 350 watts et la tension de la batterie de 25,2 volts permettent d'aspirer sans effort. La fonction boost garantit une puissance d'aspiration maximale par simple pression sur un bouton. Parmi les autres avantages, on trouve le vidage de la cuve en un clic, le design ergonomique qui permet également le nettoyage des endroits difficiles d'accès ainsi que l'éclairage à LED du suceur pour sol actif qui révèle la poussière. Le nettoyage du filtre se fait très facilement à l'aide de l'outil fourni et d'un deuxième filtre de rechange. À l'aide des différents suceurs, le nettoyage devient un jeu d'enfant, quel que soit l'endroit : le suceur pour fentes élimine la poussière dans les recoins et les fentes, la buse 2 en 1 convient au nettoyage des capitonnages et des meubles tandis que la brosse douce permet de nettoyer même les surfaces délicates. L'indicateur d'état de la batterie et le support mural avec fonction de recharge sont aussi des atouts pratiques.
Caractéristiques et avantages
Technologie capteur de poussièreDétection de la poussière et contrôle de la puissance automatiques. Autonomie prolongée grâce à une adaptation intelligente de la puissance. Aspiration de la poussière simplissime et sans effort.
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 60 min en mode normal. Moteur de 350 W, suceur pour sol actif, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration sophistiquéSystème de filtration à 3 phases avec filtre cyclonique, filtre d'entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté. Vidage simple du filtre en un clic.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Retour d'information intuitif et indicateur de charge
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Indicateur de batterie clair.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|25,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 60 Mode boost : / env. 8
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|220
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids emballage inclus (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grand suceur pour sol universel avec LED
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)
- Brosse douce
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
- Capteur de poussière
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
Piéces détachées VC 7 Cordless yourMax
