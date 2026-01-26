Draadloze stofzuiger VC 7 Cordless yourMax
Moeiteloos schoonmaken met maximale looptijd: de VC 7 Cordless yourMax draadloze stofzuiger beschikt over een relatief laag gewicht, een zakloos filtersysteem en een innovatieve stofsensor.
Zo verandert stofzuigen van een klusje in een schoonmaakervaring: de VC 7 Cordless yourMax beschikt over een indrukwekkende combinatie van de nieuwste technologie, uitgebreide uitrusting en eenvoudige bediening. De innovatieve stofsensor detecteert het vuil, past de zuigkracht hierop aan en zorgt zo voor een efficiënt gebruik van de accuduur van maximaal 60 minuten. De krachtige BLDC-motor van 350 watt en de accuspanning van 25,2 V maken het stofzuigen makkelijker. De boostfunctie garandeert maximale zuigkracht met één druk op de knop. Andere voordelen zijn het eenvoudig legen van de stofbak met 1 klik, het ergonomische ontwerp voor het reinigen van zelfs moeilijk bereikbare plekken en de LED-lampjes op het actieve vloermondstuk, die het stof beter zichtbaar maken. Het reinigen van het filter kan niet eenvoudiger dankzij het meegeleverde gereedschap en het vervangende filter. Dankzij de verschillende mondstukken wordt het schoonmaken van elke ruimte kinderspel: het spleetmondstuk verwijdert vuil uit hoeken en gaten, het 2-in-1 mondstuk is het perfecte hulpmiddel voor het reinigen van meubels en stoffering en de zachte borstel is geschikt voor het reinigen van zelfs delicate oppervlakken. Andere handige features zijn de batterijstatusindicator en de muurbeugel met oplaadfunctie.
Kenmerken en voordelen
StofsensortechnologieAutomatische stofdetectie en vermogensregeling. Langere looptijd door intelligente vermogensaanpassing. Eenvoudig en moeiteloos stofzuigen.
Verfijnde technologieKrachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 60 minuten in de normale modus. 350 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone uitblaaslucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
- Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 60 Boost modus: / Ongev. 8
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|220
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Plintenzuigmond
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zachte borstel
- Zuigbuis: metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Handgreep met Softgrip
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
- Stofsensor
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Textieloppervlakken
- Trappen
Toebehoren
Onderdelen VC 7 Cordless yourMax
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.