Zo verandert stofzuigen van een klusje in een schoonmaakervaring: de VC 7 Cordless yourMax beschikt over een indrukwekkende combinatie van de nieuwste technologie, uitgebreide uitrusting en eenvoudige bediening. De innovatieve stofsensor detecteert het vuil, past de zuigkracht hierop aan en zorgt zo voor een efficiënt gebruik van de accuduur van maximaal 60 minuten. De krachtige BLDC-motor van 350 watt en de accuspanning van 25,2 V maken het stofzuigen makkelijker. De boostfunctie garandeert maximale zuigkracht met één druk op de knop. Andere voordelen zijn het eenvoudig legen van de stofbak met 1 klik, het ergonomische ontwerp voor het reinigen van zelfs moeilijk bereikbare plekken en de LED-lampjes op het actieve vloermondstuk, die het stof beter zichtbaar maken. Het reinigen van het filter kan niet eenvoudiger dankzij het meegeleverde gereedschap en het vervangende filter. Dankzij de verschillende mondstukken wordt het schoonmaken van elke ruimte kinderspel: het spleetmondstuk verwijdert vuil uit hoeken en gaten, het 2-in-1 mondstuk is het perfecte hulpmiddel voor het reinigen van meubels en stoffering en de zachte borstel is geschikt voor het reinigen van zelfs delicate oppervlakken. Andere handige features zijn de batterijstatusindicator en de muurbeugel met oplaadfunctie.