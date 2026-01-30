L'aspirateur poussières à batterie VC 6 Cordless ourFamily Pet se distingue par ses excellents résultats, son maniement confortable et sa liberté de mouvement maximale avec une autonomie pouvant aller jusqu'à cinquante minutes. Le puissant moteur BLDC de 250 watts garantit une aspiration sans effort et un nettoyage en profondeur, y compris lorsqu'il s'agit d'éliminer les poils d'animaux et les peaux mortes. Au besoin, la fonction boost permet d'augmenter la puissance. Le suceur pour sol motorisé, doté d'un éclairage à LED, nettoie les sols durs comme les moquettes. Pour les meubles capitonnés et les matelas, une mini-brosse turbo motorisée est disponible. Le confort est assuré par le vidage du collecteur de poussière en un clic, le design ergonomique pour passer facilement sous les meubles et l'indicateur de niveau de batterie avec 3 niveaux. Autre avantage : le niveau sonore agréable pendant l'aspiration qui évite d'effrayer les animaux de compagnie. Grâce au bouton de verrouillage, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. L'appareil compact peut également être utilisé comme aspirateur à main, par exemple pour aspirer les meubles. La fourniture inclut un suceur pour fentes, une brosse plumeau 2 en 1, un outil de nettoyage pour le filtre ainsi qu'un deuxième filtre de rechange et un support mural avec fonction de charge.