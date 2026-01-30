De VC 6 Cordless ourFamily Pet draadloze stofzuiger overtuigt met uitstekende resultaten, comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid bij een werktijd van max. 50 minuten per batterijlading. De krachtige 250 watt BLDC-motor zorgt voor moeiteloos stofzuigen en grondige schoonmaakresultaten, zelfs wanneer dierenharen moeten worden verwijderd. Het toestel heeft ook een boost-functie voor extra kracht wanneer dat nodig is. Het gemotoriseerde vloermondstuk met LED-licht reinigt zowel harde vloeren als tapijten. Er is ook een gemotoriseerd mini-turbomondstuk voor gestoffeerde meubels en matrassen. Andere voordelen: een bediening met 1 klik om het reservoir te ledigen, een ergonomisch ontwerp voor gemakkelijke reiniging onder meubels, een batterij-indicator met 3 niveaus en het stille werkingsgeluid waar huisdieren niet bang voor zijn. Dankzij de vergrendelknop hoeft u de aan/uit-knop niet altijd ingedrukt te houden. Het compacte apparaat is ook te gebruiken als handstofzuiger. Accessoires inbegrepen bij de levering: een spleetzuigmond, een 2-in-1 zachte meubelborstel, een filterreinigingstool, evenals een tweede vervangingsfilter en een muurbeugel met oplaadfunctie.