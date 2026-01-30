Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet

De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet beschikt over een hoge zuigkracht, laag gewicht en 50min werktijd. Inclusief handige accessoires voor mensen met huisdieren.

De VC 6 Cordless ourFamily Pet draadloze stofzuiger overtuigt met uitstekende resultaten, comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid bij een werktijd van max. 50 minuten per batterijlading. De krachtige 250 watt BLDC-motor zorgt voor moeiteloos stofzuigen en grondige schoonmaakresultaten, zelfs wanneer dierenharen moeten worden verwijderd. Het toestel heeft ook een boost-functie voor extra kracht wanneer dat nodig is. Het gemotoriseerde vloermondstuk met LED-licht reinigt zowel harde vloeren als tapijten. Er is ook een gemotoriseerd mini-turbomondstuk voor gestoffeerde meubels en matrassen. Andere voordelen: een bediening met 1 klik om het reservoir te ledigen, een ergonomisch ontwerp voor gemakkelijke reiniging onder meubels, een batterij-indicator met 3 niveaus en het stille werkingsgeluid waar huisdieren niet bang voor zijn. Dankzij de vergrendelknop hoeft u de aan/uit-knop niet altijd ingedrukt te houden. Het compacte apparaat is ook te gebruiken als handstofzuiger. Accessoires inbegrepen bij de levering: een spleetzuigmond, een 2-in-1 zachte meubelborstel, een filterreinigingstool, evenals een tweede vervangingsfilter en een muurbeugel met oplaadfunctie.

Kenmerken en voordelen
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet: Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet: Praktisch ontworpen filtersysteem
Praktisch ontworpen filtersysteem
3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet: Inclusief handige accessoires voor mensen met huisdieren.
Inclusief handige accessoires voor mensen met huisdieren.
De gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse haren van huisdieren van gestoffeerde meubels. Eenvoudige filterreiniging – belangrijk voor gebieden met hoge vuilconcentraties in huishoudens met huisdieren, wanneer de filter vaker moet worden gereinigd.
Actief vloermondstuk
  • Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
  • Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
  • Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
  • Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
  • Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
  • Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
  • Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
  • Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
  • Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Makkelijk te gebruiken
  • De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
  • Optionele boost-modus.
  • Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Brede reeks toepassingen
  • Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit van de tank (ml) 800
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 25,2
Werktijd per batterijlading (/min) Standaard modus: / Ongev. 50 Boost modus: / Ongev. 11
Laadtijd met de standaard lader (min) 235
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 2,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 235 x 266 x 1130

Inbegrepen bij levering

  • Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
  • Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
  • Filterreinigingstool
  • Groot universeel vloermondstuk met LED
  • Mini-turboborstel
  • Plintenzuigmond
  • 2-in-1 Meubelmondstuk
  • Zuigbuis: metaal
  • Grote muurbeugel met oplader

Uitvoering

  • Handgreep met Softgrip
  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
Videos
Toepassingen
  • Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
  • Tapijten
  • Huisdierhaar
Toebehoren
Onderdelen VC 6 Cordless ourFamily Pet

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.