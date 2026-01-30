Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet beschikt over een hoge zuigkracht, laag gewicht en 50min werktijd. Inclusief handige accessoires voor mensen met huisdieren.
De VC 6 Cordless ourFamily Pet draadloze stofzuiger overtuigt met uitstekende resultaten, comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid bij een werktijd van max. 50 minuten per batterijlading. De krachtige 250 watt BLDC-motor zorgt voor moeiteloos stofzuigen en grondige schoonmaakresultaten, zelfs wanneer dierenharen moeten worden verwijderd. Het toestel heeft ook een boost-functie voor extra kracht wanneer dat nodig is. Het gemotoriseerde vloermondstuk met LED-licht reinigt zowel harde vloeren als tapijten. Er is ook een gemotoriseerd mini-turbomondstuk voor gestoffeerde meubels en matrassen. Andere voordelen: een bediening met 1 klik om het reservoir te ledigen, een ergonomisch ontwerp voor gemakkelijke reiniging onder meubels, een batterij-indicator met 3 niveaus en het stille werkingsgeluid waar huisdieren niet bang voor zijn. Dankzij de vergrendelknop hoeft u de aan/uit-knop niet altijd ingedrukt te houden. Het compacte apparaat is ook te gebruiken als handstofzuiger. Accessoires inbegrepen bij de levering: een spleetzuigmond, een 2-in-1 zachte meubelborstel, een filterreinigingstool, evenals een tweede vervangingsfilter en een muurbeugel met oplaadfunctie.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Inclusief handige accessoires voor mensen met huisdieren.De gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse haren van huisdieren van gestoffeerde meubels. Eenvoudige filterreiniging – belangrijk voor gebieden met hoge vuilconcentraties in huishoudens met huisdieren, wanneer de filter vaker moet worden gereinigd.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
- Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Brede reeks toepassingen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor een ideale reiniging van elke plaats in uw huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 50 Boost modus: / Ongev. 11
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
- Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- Plintenzuigmond
- 2-in-1 Meubelmondstuk
- Zuigbuis: metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Handgreep met Softgrip
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Videos
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Tapijten
- Huisdierhaar
Toebehoren
Onderdelen VC 6 Cordless ourFamily Pet
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.