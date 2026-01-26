Aspirateur sans fil VC 7 Signature Line
Aspirateur poussières VC 7 Signature Line avec capteur de poussière innovant et deuxième batterie. Avec outil de nettoyage pour filtre, suceur pour fentes, mini-turbobrosse, brosse plumeau et support mural avec fonction de charge.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Ainsi, le nouveau VC 7 Signature Line est reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil de sa catégorie. Avec des atouts comme le capteur de poussière, le suceur pour sol actif ou le contrôle de la puissance sur 2 niveaux, il pose également de nouveaux jalons en matière de résultats de nettoyage et d'autonomie. Grâce à sa deuxième batterie, le VC 7 Signature Line est toujours opérationnel pour faire régner la propreté dans les grands foyers.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Deuxième batteriePour une autonomie illimitée.
Technologie capteur de poussièreDétection de la poussière et contrôle de la puissance automatiques. Autonomie prolongée grâce à une adaptation intelligente de la puissance. Aspiration de la poussière simplissime et sans effort.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Système de filtration sophistiqué
- Système de filtration à 3 phases avec filtre cyclonique, filtre d'entrée d'air et filtre hygiénique HEPA.
- Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté.
- Vidage simple du filtre en un clic.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Retour d'information intuitif et indicateur de charge
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Indicateur de batterie clair.
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|25,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 60 Mode boost : / env. 8
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|220
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,6
|Poids emballage inclus (kg)
|6,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 pièces)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage pour filtre
- Grand suceur pour sol universel avec LED
- Mini-brosse turbo
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau 2-en-1
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
- Capteur de poussière
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Piéces détachées VC 7 Signature Line
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.