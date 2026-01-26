Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Ainsi, le nouveau VC 7 Signature Line est reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil de sa catégorie. Avec des atouts comme le capteur de poussière, le suceur pour sol actif ou le contrôle de la puissance sur 2 niveaux, il pose également de nouveaux jalons en matière de résultats de nettoyage et d'autonomie. Grâce à sa deuxième batterie, le VC 7 Signature Line est toujours opérationnel pour faire régner la propreté dans les grands foyers.