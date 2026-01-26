Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de handtekening van technologiepionier en bedrijfsoprichter Alfred Kärcher. Dit maakt de nieuwe VC 7 Signature Line direct herkenbaar als het beste toestel in zijn categorie. De vele slimme functies zijn onder meer het met één klik legen van de stofcontainer, boost-functie, ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk waardoor het stof beter zichtbaar wordt. Andere voordelen zijn de stille werking, de aparte filterreinigingstool en een gemakkelijk af te lezen statusdisplay, die op elk moment de resterende batterijduur weergeeft. Er is ook de handige Power Lock-functie, waardoor het niet langer nodig is om de aan / uit-knop constant ingedrukt te houden. Dankzij de muurbeugel met ingebouwde oplaadfunctie kan het opbergen en opladen van de stofzuiger niet eenvoudiger zijn. Dankzij de tweede batterij is de VC 7 Signature Line altijd klaar voor gebruik om snel de weg vrij te maken in grote huishoudens.