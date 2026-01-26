Draadloze stofzuiger VC 7 Signature Line
De VC 7 Signature Line stofzuiger met innovatieve stofsensor en tweede batterij. Inclusief filterreinigingstool, spleetmondstuk, turboborstel, afstofborstel en muurbeugel met oplaadfunctie.
Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de handtekening van technologiepionier en bedrijfsoprichter Alfred Kärcher. Dit maakt de nieuwe VC 7 Signature Line direct herkenbaar als het beste toestel in zijn categorie. De vele slimme functies zijn onder meer het met één klik legen van de stofcontainer, boost-functie, ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk waardoor het stof beter zichtbaar wordt. Andere voordelen zijn de stille werking, de aparte filterreinigingstool en een gemakkelijk af te lezen statusdisplay, die op elk moment de resterende batterijduur weergeeft. Er is ook de handige Power Lock-functie, waardoor het niet langer nodig is om de aan / uit-knop constant ingedrukt te houden. Dankzij de muurbeugel met ingebouwde oplaadfunctie kan het opbergen en opladen van de stofzuiger niet eenvoudiger zijn. Dankzij de tweede batterij is de VC 7 Signature Line altijd klaar voor gebruik om snel de weg vrij te maken in grote huishoudens.
Kenmerken en voordelen
Signature Line voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Tweede batterijVoor eindeloze looptijd.
StofsensortechnologieAutomatische stofdetectie en vermogensregeling. Langere looptijd door intelligente vermogensaanpassing. Eenvoudig en moeiteloos stofzuigen.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters.
- HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone uitblaaslucht.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Makkelijk te gebruiken
- De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit van de tank (ml)
|800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / Ongev. 60 Boost modus: / Ongev. 8
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|220
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inbegrepen bij levering
- Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (2 st.)
- Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- Plintenzuigmond
- 2-in-1 Meubelmondstuk
- Zuigbuis: metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Handgreep met Softgrip
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
- Stofsensor
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Textieloppervlakken
- Trappen
Toebehoren
Onderdelen VC 7 Signature Line
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.