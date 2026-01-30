Turbo borstel mini
De mini-turboborstel zorgt voor extra zuigkracht en daardoor voor een optimale vuilopname van dierenharen. Verkrijgbaar als accessoire voor draadloze stofzuigers.
De mini-turboborstel verwijdert moeiteloos pluisjes en dierenharen van gestoffeerde meubels en vele andere oppervlakken met zijn snel roterende borstelrol. Door het compacte formaat kan zelfs op smalle en moeilijk bereikbare plaatsen worden schoongemaakt. Na gebruik kan de borstelrol eenvoudig uit de zuigmond worden gehaald en gereinigd. De mini-turboborstel is het ideale accessoire voor de VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax accustofzuigers.
Kenmerken en voordelen
Voor grondige en betrouwbare verwijdering van dierenhaar
- De sneldraaiende borstel verhoogt de reinigingskracht.
- Haar van huisdieren, pluizen en vele andere onzuiverheden worden effectief verwijderd.
- Ideaal voor gestoffeerde meubels en voor het reinigen van krappe ruimtes.
Verwijderbare borstel
- De borstel kan gemakkelijk worden verwijderd om schoon te maken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|146 x 143 x 86
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Stoffen bekleding
- Matrassen