Met de VC 6 Cordless ourFamily draadloze stofzuiger wordt stofzuigen een echte schoonmaakervaring: in 1-klik het stofreservoir legen, de boost-functie voor tijdelijke meer kracht, het ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en de LED-verlichting op het actieve vloermondstuk die het stof beter zichtbaar maakt en een betrouwbare vuilopname garandeert, behoren tot de vele intelligente functies. Verdere voordelen zijn de stille werking en een duidelijke weergave van de batterijstatus. Bovendien zorgt het Power Lock systeem ervoor dat je de aan/uit-knop niet constant ingedrukt hoeft te houden. De muurbeugel met oplaadfunctie maakt het opbergen en opladen van de stofzuiger erg handig. De krachtige BLDC-motor (250 W) in combinatie met een batterijspanning van 25,2 volt zorgen voor moeiteloos stofzuigen.