Draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily

De steelstofzuiger VC 6 Cordless ourFamily onderscheidt zich door zijn lage gewicht en hoge zuigkracht. Geschikt voor (middel)grote ruimtes dankzij een werktijd van max. 50min.

Met de VC 6 Cordless ourFamily draadloze stofzuiger wordt stofzuigen een echte schoonmaakervaring: in 1-klik het stofreservoir legen, de boost-functie voor tijdelijke meer kracht, het ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en de LED-verlichting op het actieve vloermondstuk die het stof beter zichtbaar maakt en een betrouwbare vuilopname garandeert, behoren tot de vele intelligente functies. Verdere voordelen zijn de stille werking en een duidelijke weergave van de batterijstatus. Bovendien zorgt het Power Lock systeem ervoor dat je de aan/uit-knop niet constant ingedrukt hoeft te houden. De muurbeugel met oplaadfunctie maakt het opbergen en opladen van de stofzuiger erg handig. De krachtige BLDC-motor (250 W) in combinatie met een batterijspanning van 25,2 volt zorgen voor moeiteloos stofzuigen.

Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige 25,2 V batterij, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde werktijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock systeem & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem
Praktisch ontworpen filtersysteem
3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone uitblaaslucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
Actief vloermondstuk
Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel. Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen. Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
2 vermogensstanden
  • Ruime werktijd om grotere huishoudens schoon te maken.
  • Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
  • Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
  • Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
  • Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
  • Duidelijke weergave van de batterijstatus.
Makkelijk te gebruiken
  • De zuigkracht kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de reinigingstaak.
  • Optionele boost-modus.
  • Inclusief Power Lock systeem voor gebruiksgemak.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit van de tank (ml) 800
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 25,2
Capaciteit (Ah) 2,5
Werktijd per batterijlading (/min) Standaard modus: / Ongev. 50 Boost modus: / Ongev. 11
Laadtijd met de standaard lader (min) 235
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 2,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 235 x 266 x 1130

Inbegrepen bij levering

  • Batterij: 25,2 V / 2,5 Ah batterij (1 stuk)
  • Type HEPA-filter: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
  • Groot universeel vloermondstuk met LED
  • Plintenzuigmond
  • Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
  • Zuigbuis: metaal
  • Grote muurbeugel met oplader

Uitvoering

  • Handgreep met Softgrip
  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: met 2 prestatieniveaus
Toepassingen
  • Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
  • Tapijten
  • Textieloppervlakken
  • Trappen
Toebehoren