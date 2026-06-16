Outils

Du petit véhicule municipal au grand véhicule porte-outil : les engins municipaux Kärcher se montrent convaincants tout au long de l'année lors des tâches quotidiennes exigeantes entre l'entretien des espaces verts et le service hivernal. Grâce à notre étroite collaboration avec des fabricants d'accessoires de renom, une grande partie de nos machines sont entièrement compatibles avec leurs appareils. Nous proposons nous-même un vaste éventail d'accessoires élaborés et hautement fonctionnels, par exemple pour le nettoyage à haute pression, le désherbage ou l'arrosage mobiles et autonomes.