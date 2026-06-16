Werktuigen

!Vom kleinen Kommunalfahrzeug bis zum großen Geräteträger: Kärcher Kommunalmaschinen überzeugen das ganze Jahr im täglichen harten Arbeitsalltag zwischen Grünpflege und Winterdienst. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern von Anbaugeräten sind unsere Maschinen zu einem großen Teil voll mit deren Geräten kompatibel. Wir selbst bieten ebenfalls ein weit gefächertes Angebot durchdachter und hochfunktionaler Anbaugeräte – wie beispielsweise zur mobilen und autonomen Hochdruckreinigung, Unkrautvernichtung oder Bewässerung.!