Adaptateur EASY!Lock — compatibilité pour nettoyeurs haute pression
Voici les connexions parfaites. Afin de vous garantir une compatibilité dans toutes les directions entre le nettoyeur haute pression et le gicleur, 8 adaptateurs différents ont été conçus. De cette manière vous pouvez continuer à utiliser tous les appareils et tous les accessoires de la gamme actuelle avec les nouveaux appareils et accessoires équipés de connexions EASY!Lock. Notre adapterfinder vous aidera à trouver l'adaptateur approprié et il vous montre tous les adaptateurs avec les applications concernées. Vous pouvez, par exemple, adapter tous les nettoyeurs haute pression avec raccord M 22 x 1,5 au nouveau système EASY!Lock en un tournemain.
Comment vite retrouver l’adaptateur.
D’abord choisissez un groupe de produits en haut à gauche. Puis, vérifiez s’il s’agit de vieilles ou nouvelles connexions. Cliquez le bouton d’informations pour le conseil sur la distinction des deux. Ensuite, en haut à droite, choisissez le groupe de produits pour l’accessoire à connecter et cliquez sur l’accessoire concerné. A ce moment-là, l’adaptateur approprié apparaîtra.