Adaptateur EASY!Lock — compatibilité pour nettoyeurs haute pression

Voici les connexions parfaites. Afin de vous garantir une compatibilité dans toutes les directions entre le nettoyeur haute pression et le gicleur, 8 adaptateurs différents ont été conçus. De cette manière vous pouvez continuer à utiliser tous les appareils et tous les accessoires de la gamme actuelle avec les nouveaux appareils et accessoires équipés de connexions EASY!Lock. Notre adapterfinder vous aidera à trouver l'adaptateur approprié et il vous montre tous les adaptateurs avec les applications concernées. Vous pouvez, par exemple, adapter tous les nettoyeurs haute pression avec raccord M 22 x 1,5 au nouveau système EASY!Lock en un tournemain.